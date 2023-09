Telefonbetrüger schlagen wieder im Raum Starnberg zu

Dreimal versuchen Telefonbetrüger im Raum Starnberg, an das Geld von Bürgern zu kommen. (Symbolfoto). © Fotostand/Imago

Starnberg - Dreimal versuchen Telefonbetrüger am Freitag mit unterschiedlichen Maschen ans Geld von Bürgern aus dem Raum Starnberg zu kommen. Einmal gelingt es ihnen.

Gegen 9.30 Uhr wurde der erste Geschädigte (68) mit unterdrückter Nummer vom Betrüger angerufen. Dieser sagte, dass gegen den Geschädigten ein Mahnverfahren in vierstelliger Höhe laufe - sollte er die Schulden nicht unverzüglich begleichen, werden diese verdoppelt werden. Der Geschädigte erkannte den Betrugsversuch und beendete das Gespräch ohne den Forderungen des Betrügers nachzukommen.

Mahnverfahren, Gewinn aus Handel mit Kryptowährung

Gegen 13.20 Uhr am selben Tag wurde ein weiterer Geschädigter, 44 Jahre alt, von einem Betrüger angerufen, der sich als Mitarbeiter des „Deutschen Amtes für Betrugsdelikte“ ausgab. Dieser gab an, dass dem Geschädigten ein Gewinn aus einem Handel mit Kryptowährung ausgezahlt werden könne. Hierfür müsse er nur noch einige Daten angeben. Auch in diesem Fall erkannte der Geschädigte das Ganze als Betrugsversuch und legte auf. Wie die Polizei erklärt, gibt es ein Deutsches Amt für Betrugsdelikte nicht.

65-Jähriger aus Starnberger Raum überweist Geld nach Handy-Trick

Der letzte Fall ereignete sich bereits am Dienstag. Dieser wurde bei der Polizei jedoch erst am Freitag angezeigt. Der 65-jährige Geschädigte erhielt eine SMS auf sein Mobiltelefon mit den Worten „Hallo Papa, mein Handy ist kaputt, deswegen habe ich eine neue Nummer. Kannst Du mir bei der Begleichung einer Rechnung aushelfen…?“. Der Rentner aus dem südlichen Starnberger Landkreis tätigte in der Folge eine Echtzeitüberweisung in niedriger, vierstelliger Höhe. Als sich der vermeintliche Sohn im Anschluss nicht mehr meldete, schöpfte der Geschädigte Verdacht und zeigte den Vorfall bei der Polizei an.

Die Polizei warnt an dieser Stelle vor Betrugsstraftaten im Internet: „Wenn Sie Zweifel haben - legen Sie auf, geben Sie keine Daten heraus und überweisen Sie kein Geld an Ihnen unbekannte Personen!“ Weitere Informationen sind unter www.polizei.bayern.de oder bei jeder Polizeidienststelle erhältlich. (kb)