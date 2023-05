Tennis, Tierpark und Perlenstickerei: Was für Kinder in Starnberg geboten wird

Teilen

Das Ferienprogramm der Stadt Starnberg hält viele schöne Aktionen für Kinder und Jugendliche bereit. (Symbolfoto) © Steve Brookland/IMAGO

Starnberg - Tierpark, Bauernhof, Perlenstickerei: Nach vielen Entbehrungen für Kinder und Jugendliche in der Corona-Zeit, können sie nun wieder uneingeschränkt an den Ferienaktionen der Stadt Starnberg teilnehmen.

20 Veranstaltungen warten in den Sommerferien auf die Kinder und Jugendlichen. Dank vieler ehrenamtlicher Helferinnen und Helfer aus den örtlichen Vereinen, freischaffenden Künstlerinnen und Künstlern und engagierten Mitbürgerinnen und Mitbürgern können interessante und abwechslungsreiche Veranstaltungen und Ausflüge angeboten werden. Von Dienstag, 1. August, bis Freitag, 8. September können sich Kinder und Jugendliche im Alter von sechs bis 15 Jahren sportlich, kreativ oder spielerisch vergnügen und an Fahrten teilnehmen.

200 Kinder können sich am Starnberger Ferienprogramm beteiligen

Insgesamt haben rund 200 Kinder die Möglichkeit, am städtischen Ferienprogramm teilzunehmen. Die Teilnahme ist ausschließlich Kindern, die in der Stadt Starnberg oder in den Starnberger Ortsteilen wohnen, vorbehalten, da die Veranstaltungen komplett aus dem Haushalt der Stadt Starnberg finanziert werden.



Anmeldung zum Ferienprogramm über ein Online-Tool

Auch dieses Jahr sind Anmeldungen ausschließlich online unter starnberg.ferienprogramm-online.de möglich - ab sofort und bis spätestens Montag, 3. Juli. Für Rückfragen steht das Sachgebiet Bildung, Generationen, Sport und Soziales unter ferienprogramm@starnberg.de gerne zur Verfügung. Auszug aus dem Ferienprogramm

Ein Auszug aus dem Ferienprogramm der Stadt Starnberg

Selbstbehauptungskurs am 1.08.2023

Tennis-Schnupper-Kurs am 1.08.2023

Tierpark Hellabrunn bei Nacht am 3.08.2023

Ausflug zum Erlebnisbauernhof am 7.08.2023

BayernLab am 11.08.2023

Wasserforschung am Maisinger Bach am 24.08.2023

Der Jugendtreff „Nepomuk“ beteiligt sich mit zwei Angeboten:

Ausflug zum Erlebnisbauernhof am 7.08.2023

BayernLab am 11.08.2023

Außerdem finden in den Räumlichkeiten des Jugendzentrums drei weitere Veranstaltungen statt:

Selbstbehauptungskurs am 1.08.2023

Perlensticken am 28.08.2023

Malen für Kinder 29.08.2023

Die Stadtbücherei Starnberg beteiligt sich mit einer Veranstaltung:

Computerspiel entwerfen am 21.08.2023

Inklusive Veranstaltungen:

Ob eine Veranstaltung barrierefrei oder inklusiv möglich ist, ist auf der Startseite des neuen Online-Ferienprogrammes ersichtlich.

Voraussetzung dafür ist allerdings, dass jeweils ein eigener Betreuer mit vor Ort ist. Die Veranstaltung „Ausflug zur Eselfarm“ am 04.09.2023, in Zusammenarbeit mit den offenen Hilfen der Lebenshilfe Starnberg, bietet z. B. behinderten und nicht behinderten Kindern die Möglichkeit, gemeinsam einen Ausflug zu machen. (kb)