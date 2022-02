Tennisverband setzt Strukturreform um - Bisherigen Klassennamen werden geändert

Bälle liegen in einer Tennishalle in Bayern auf dem Boden. © Sven Hoppe/dpa

Landkreis - Der Bayerische Tennisverband (BTV) hat auf seiner Website die Gruppen-Einteilung für die Sommerrunde veröffentlicht. Wegen der Strukturreform, des Verbands hat sich auch der Aufbau der Ligen geändert

Die Ebene der BTV-Ligen (bisher Bayern- und Landesliga) wurde um eine Liga erweitert. Sie umfassen die bisherige Bayernliga und die Landesliga 1. Neu hinzugekommen ist die Landesliga 2. Zu der gehören die Mannschaften, die aus der Landesliga 1 abgestiegen sind, die sportlich gehaltenen Teams der ehemaligen Bezirksligen (Bezirksliga Super in Oberbayern-München) und die Mannschaften, die aus den ehemaligen Bezirksklassen 1 (Bezirksligen in Oberbayern-München) aufgestiegen sind. Die ehemaligen Bezirke Oberbayern-München, Niederbayern und Schwaben wurden zur Region Südbayern, die ehemaligen Bezirke Oberpfalz, Ober-, Mittel- und Unterfranken zur Region Nordbayern zusammengefasst. In diesem Zusammenhang wurden für die beiden Regionen auch neue Ligenbezeichnungen geschaffen, die besser zu den Regionen passen. Diese lauten in hierarchischer Reihenfolge: Nordliga1 beziehungsweise Südliga 1, Nordliga 2/Südliga 2 sowie Nordliga 3/Südliga 3. Diese ersetzen die bisherigen Ligen- und Klassenbezeichnungen wie „Bezirksliga“, „Bezirksklasse“, „Kreisklasse“ und so weiter.

Roland Halmel