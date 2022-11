Thomas Bader ist seit 40 Jahren bei der Feuerwehr Breitbrunn

Von: Petra Straub

Die Ehrenamtlichen bei der Feuerwehr leisten viel, um Bürgerinnen und Bürgern Schutz zu bieten. Der Herrschinger Thomas Bader erhielt nun für 40-jähriges Engagement eine Würdigung. (Symbolbild) © David Inderlied/dpa/Symbolbild

Herrsching – Verdiente Feuerwehrleute wurden kürzlich von Landrat Stefan Frey in Starnberg geehrt (wir berichteten). Darunter war Thomas Bader aus Herrsching. Bürgermeister Christian Schiller nahm die Gemeinderatssitzung in Herrsching am Montag zum Anlass, um die Verdienste des CSU-Gemeinderatsmitglied während der 40-jährigen Tätigkeit bei der Feuerwehr Breitbrunn zu würdigen.

Mehr als eine Generation bei der Feuerwehr Breitbrunn - eine besondere Leistung

Schiller konnten aus Termingründen nicht an der Ehrung im Landratsamt teilnehmen. Deshalb lag ihm die Würdigung der ehrenamtlichen Arbeit von Thomas Bader im Rahmen des Gemeinderats besonders am Herzen, wie er sagte. Bis heute sei Bader der Feuerwehr wohlgesonnen. 40 Jahre, „mehr als eine Generation“, bei der Feuerwehr aktiv und rund um die Uhr einsatzbereit zu sein sei eine „besondere Leistung“, so Schiller. Bader habe Jahrzehnte lang auch in der Vorstandschaft mitgearbeitet und „die Feuerwehr geprägt. Als Dank überreichte Schiller eine Flasche Sekt und einen Restaurant-Gutschein.