Tierheim Starnberg öffnet seine Pforten mit 1000 Besuchern

Von: Alma Bucher, Lisa Livancic

Die junge Katze Mochi wurde nach einem Unfall mit einem Sehnenriss gefunden und wurde im Tierheim Starnberg aufgenommen. © Lisa Livancic

Starnberg – Rund 1000 Besucher tummelten sich am vergangenen Wochenende auf dem 6300 Quadratmeter großem Gelände des Tierheims Starnberg, vorbei an den Hundezwingern bis hin zum Kleintierhaus. Von Hunden über Katzen, Hasen und verschiedene Vogelarten bis hin zu Eichhörnchen gab es hier alles zu bestaunen.

„Zurzeit versorgen wir insgesamt rund 160 Tiere hier bei uns“, erklärt Tanja Wieber, die Tierheimleitung. Davon sind es derzeit 19 Hunde, 39 Katzen, 33 Kleintiere, 35 Vögel und circa 30 Wildtiere, wie zum Beispiel Eichhörnchen oder Enten. Pro Jahr durchwandern allerdings rund 900 Tiere das Starnberger Tierheim. „Wir können mit großer Freude sagen, dass alle Katzen, die hier bei uns sind, über kurz oder lang vermittelt werden“, erzählt Wieber stolz. Sie selbst ist Tierpsychologin und Tierschutzberaterin. Umso mehr schockieren sie Fälle von sogenanntem „Animal hoarding“, bei dem Tiere in teilweise katastrophalen Zuständen leben und die Besitzer bestimmte Tierarten fast schon zwanghaft sammeln. „Erst neulich hatten wir einen Fall hier im Landkreis, bei dem wir gemeinsam mit dem Veterinäramt und der Polizei 17 Katzen und zwei Hunde aus einer 2-Zimmer Wohnung geholt haben. Leider ist das kein Einzelfall“, erinnert sich die Tierheimleitung. Die Tiere sind in der Regel vernachlässigt und in einem schlechten Zustand. Oft handelt es sich hierbei auch um schlechte Gesundheitszustände mit Pilz-, Floh oder Wurmbefall sowie Durchfallerkrankungen. „In diesem Fall haben wir kurzfristig unsere gesamte Quarantänestation freigeräumt, um alle Tiere dort unterzubringen. Wenn alles gut geht, können sie dort in drei bis vier Wochen entlassen werden“, so Wieber. Aber nicht nur der gesundheitliche Zustand der Tiere ist geschädigt, auch das psychische Verhalten ist auffällig: „Viele sind sehr schreckhaft und ängstlich, wenn sie hier ankommen. Wenn man sich aber etwas Zeit nimmt und sich um die Tiere sorgt, bauen sie schnell Vertrauen auf“, weiß die Tierpsychologin. Besonders seit Corona sei ein Anstieg an solchen Fällen zu merken, was möglicherweise mit der sozialen Vereinsamung der Menschen verbunden sein könnte. In enger Zusammenarbeit mit dem Veterinäramt und der Polizei können so jährlich eine Menge Tiere gerettet werden.

Renovierungen sind dringend nötig

Neben Tieren aus solchen Verhältnissen werden beim Tierheim auch Haustiere abgegeben, wenn sich die Besitzer aus finanziellen, persönlichen oder gesundheitlichen Gründen nicht mehr kümmern können. Aber auch gefundene und verletzte Tiere finden im Franziskusweg 34 eine neue Heimat. Zwei Eichhörnchen, die erst ein paar Tage alt sind und gerade mal 31 Gramm schwer, werden zurzeit im Tierheim versorgt und aufgezogen. „Man kann immer gerne bei uns anrufen, wenn man ein verletztes Tier findet oder es direkt vorbeibringen“, erklärt Christine Hermann, die ehemalige Tierheimleitung. Das Tierheim finanziert sich zur Hälfte aus der Fundtierpauschale der Gemeinde, was rund 260.000 Euro pro Jahr ausmacht und zur anderen Hälfte aus Spenden. Die Fundtierpauschale darf allerdings nur auf die Fundtiere verwendet werden und so werden die Kosten für alle anderen Tiere aus Spenden finanziert. „Allein an Tierarzt-, Tierklinik- und Futterkosten geben wir im Jahr über 200.000 Euro aus“, weiß Claudia Bläser, die erste Vorsitzende. „Da bleibt oft nicht viel übrig für die Renovierungsarbeiten, die so dringend notwendig wären“, erklärt Bläser. Sowohl die Hundeausläufe, die Zwinger und das Katzenhaus müssten renoviert werden.

Der Vorstand des Starnberger Tierheims Claudia Bläser(1. von links), Anja Corbero (2. von rechts) und Ute Schreyer-Hörauf (1. von rechts) zeigen den Bürgermeistern Patrick Janik (Starnberg, 2. von links) und Rainer Schnitzler (Pöcking, 3. von rechts) das Tierheim und die Tiere. © Lisa Livancic

Zurzeit hat das Tierheim rund 20 Mitarbeiter. Zwei Mal die Woche kommt ein Tierarzt vorbei und kümmert sich um die Patienten. Trotzdem braucht das Tierheim immer helfende Hände und freut sich über jeden Interessenten. Besonders ein Hausmeister wird zurzeit dringend gesucht.

Patenschaften für bestimme Tiere übernehmen

Am Tag der offenen Tür konnten nicht nur die Tierheim-Tiere näher kennengelernt werden: sowohl am Samstag als auch am Sonntag konnten Besucher die Vorführungen der DLRG Rettungshundestaffel bestaunen oder sich bei zahlreichen Infoständen zu Tierernährung oder Tierbedarf informieren. Auch die Kleintierpraxis Starnberg war am Wochenende mit einem Infostand vertreten. Neben einer Tombola sowie Essen und Trinken gab es besonders für die kleinen Gäste noch Kinderschminken und eine Bastelecke.

Die beiden Eichhörnchen Babys wiegen gerade mal 31 Gramm und werden nun im Starnberger Tierheim aufgezogen. © Lisa Livancic

Tiere suchen neues zu Hause

Viele der Tiere brauchen noch Hilfe. So gibt es beispielsweise eine Patenschaft für nicht vermittelbare Tiere, wobei eine Patenschaft für eine bestimmte Tiergruppe übernommen werden kann oder einer der sogenannten Dauerschützlinge übernommen werden kann. „Dies ist eine tolle Alternative, wenn man Tiere liebt, aber kein eigenes Haustier haben kann. Wir kümmern uns hier liebevoll um die Tiere und sie sind hier wirklich glücklich“, erklärt Wieber fröhlich. Allerdings suchen weiterhin zahlreiche Hunde, Katzen oder Kleintiere ein neues zu Hause. „Wir vereinbaren immer persönliche Treffen, bei denen die zukünftigen Besitzer die Tiere kennenlernen. So wird mit Hunden immer erst fünf bis zehn Mal Gassi gegangen, bevor eine erste Entscheidung getroffen wird. Bei unseren Hasen gibt es die Hasenhochzeit, bei der das eigene Tier mitgebracht wird und dann geschaut wird, mit wem sich der Hase am besten versteht“, erklärt die Tierheimleitung.

Auch die süßen Langohren finden einen Platz im Kleintierhaus. © Lisa Livancic

Das Starnberger Tierheim wird dieses Jahr schon 70 Jahre alt und damit es auch weiterhin so großartige Arbeit leisten kann, wird jede Hilfe benötigt. Alle weiteren Informationen sowie die Vorstellung der einzelnen Tiere gibt es auf der Internetseite www.tierheim-starnberg.de.