Tierischer Mitfahrer in der Silvesternacht

An der Herrschinger Rieder Straße

Herrsching - In der Silvesternacht rief eine Autofahrerin bei der Polizeiinspektion Herrsching an und teilte den Beamten mit, dass ihr ein Hund ins Auto gesprungen sei. Der Hund sei an der Rieder Straße auf Höhe der Einmündung der Gachenaustraße neben ihrem Fahrzeug hergelaufen, und da sie anfänglich dachte, es ein Reh, hielt die Autofahrerin an.

Der Hund ergriff die Change der offenstehenden Fahrertüre und versteckte sich anschließend im Fußraum des Fahrzeugs, sodass die Autofahrerin nicht die rund zehn Meter zur Dienststelle fahren konnte. Der Hund wurde durch die Streife zur Dienststelle gebracht und nachdem sich um kurz nach 2 Uhr immer noch kein Besitzer gemeldet hatte, sollte der Hund ins Tierheim nach Starnberg gebracht werden.

Als er dafür ins Dienstfahrzeug gesetzt wurde, entstand das Bild im Hof der Dienststelle. Nach etwa fünf Minuten Autofahrt meldeten sich die Besitzer aus Herrsching und der Hund konnte wohlbehalten an diese übergeben werden.

Bei dem Hund handelte es sich um einen gut erzogen, etwa 1,5 Jahre alten Dobermann-englische Bulldoggen Mix, der auf den Namen Django hört.