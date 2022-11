TQ-Group zeigt im Landkreis Starnberg die Möglichkeiten der beruflichen Ausbildung auf

TQ Systems zeigt am „Tag der Ausbildung“ auch in den Betrieben im Landkreis Starnberg auf, welche Tätigkeiten bei einer Berufsausbildung ausgeführt werden. © TQ Group

Seefeld – Die TQ-Group präsentiert sich jungen Talenten am Mittwoch, 16. November, im Rahmen des „Tags der Ausbildung“ in der Region Starnberg-Ammersee. Im Dialog mit Experten und Auszubildenden lernen Schülerinnen und Schüler bei TQ zahlreiche Ausbildungsmöglichkeiten und revolutionäre Produkte kennen – zum Beispiel den Franka-Emika-Roboter.

Egal, ob für Absolventen, zukünftige Auszubildende, Facharbeiter oder Experten – TQ bietet vielfältige Aufgabenfelder und Karrierechancen in diversen kaufmännischen und technischen Berufen. Aktuell warten über 100 neue Stellen bei TQ darauf, besetzt zu werden.



Bus-Routen führen am „Tag der Ausbildung“ zu den Standorten Gräfelfing, Planegg und Germering

Am 16. November ist der Firmenhauptsitz in Seefeld eines von insgesamt 79 Unternehmen, die sich im Rahmen des „Tags der Ausbildung“ interessierten Schülerinnen und Schülern ab der 8. Klasse vorstellen. Auf 20 verschiedenen Bus-Routen geht es dabei quer durch die Region Starnberg-Ammersee sowie nach Gräfelfing, Planegg und Germering. Jeweils vier Firmen können die Interessierten an diesem Tag kennenlernen. Die TQ-Group bildet dabei die vierte Station der Route 11. Weitere Informationen zum Tag der Ausbildung, zu den Routen sowie zur Anmeldung gibt es unter....



Ausbildungsberufe werden vorgestellt

Bei TQ erwartet die zukünftigen Auszubildenden ein spannender Erfahrungsaustausch im modernen Firmengebäude mit den derzeitigen TQ-Auszubildenden und deren Ausbildern. Ein weiterer interessanter Programmpunkt sind die vielen Ausbildungsberufe, die den Teilnehmenden im Rahmen eines Vortrags vorgestellt werden. Das Highlight des Tages: der renommierte und preisgekrönte Franka-Emika-Roboter. Die zukünftigen Auszubildenden dürfen das intelligente Roboter-Assistenzsystem ausprobieren und sich von dessen Präzision und Leistungsstärke überzeugen.



Highlight des Tages ist ein intelligenter Roboter

Das Unternehmen setzt in allen Bereichen auf „Made in Germany“ und konnte so auch die Pandemie-Situation erfolgreich meistern. Diesen Erfolg verdankt der Elektronikspezialist vor allem seiner Strategie, die Megatrends des 21. Jahrhunderts mit zu entwickeln. Dazu zählen Energiemanagement für erneuerbare Energien, Künstliche Intelligenz (KI), Robotik beziehungsweise Automatisierung in der Produktion, E-Mobilität oder das Internet-of-Things. Im aktuellen Ranking der Creditreform Rating AG gehört die TQ-Group zu den 170 krisensichersten Arbeitgebern in Deutschland und Luxemburg.

Anmelden kann man sich zur Bus-Tour bis Mittwoch, 9. November. Näheres unter www.starnbergammersee.de oder www.tq-group.com/de.(kb)