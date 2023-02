Tragisch: Kleiner Hund wird von Bus überfahren

Teilen

Tragisch: Ein kleiner Hund wurde von Busreifen überrollt. © Symbolbild PantherMedia/Astrid Gast

Gauting - Tragische Geschichte: Am Dienstagmorgen war um kurz nach 6 Uhr an der Planegger Straße eine 14-jährige Schülerin mit den zwei kleinen Hunden ihrer Familie auf dem Heimweg vom Gassigehen unterwegs. Durch ein lautes Fahrgeräusch von einem vorbeifahrenden Linienbus erschreckte sich sowohl die Schülerin als auch einer der beiden Hunde, so dass dieser unvermittelt, trotz dass er angeleint war, auf die Straße lief.

Dort wurde der kleine Hund von den hinteren Zwillingsreifen des vorbeifahrenden Busses überfahren. Der Bus fuhr anschließend weiter, so dass das völlig aufgelöste Mädchen umgehend die Gautinger Polizei verständigte und eine Unfallflucht anzeigen wollte.

Die Polizei verständigte über die Busgesellschaft den 52-jährigen Fahrer. Dieser erklärte gegenüber der Polizei, dass er den Vorfall nicht bemerkt hatte. Zudem erklärte er, dass es ihm sehr leid tue den Hund überfahren zu haben und dass er sich mit der betroffenen Familie zwecks Schadensersatz in Verbindung setzen wolle.