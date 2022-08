Traktor und Pkw verursachen Unfall in Kempfenhausen

Landkreis - Auf den ersten Blick kaum zu glauben, was sich am gestrigen Mittwoch in Kempfenhausen ereignet hat. Während der Unfallschaden an einem der beteiligten Fahrzeuge bei etwa 20.000 Euro liegen dürfte, blieb das Fahrzeug des Verursachers unbeschädigt.

Ein 60-jähriger Münchener befuhr am gestrigen Mittwoch gegen 20.30 Uhr mit seinem Ford Kuga die Münchener Straße in Kempfenhausen in Richtung Starnberg. Zur gleichen Zeit kam aus der Straße Milchberg ein 20-jähriger Ickinger. Er blieb am Stoppschild zunächst stehen und fuhr langsam in die Münchener Straße ein. Während er sich auf möglichen aus Richtung Starnberg kommenden Verkehr konzentrierte, übersah er den von links kommenden Kuga und fuhr diesem in die rechte Seite.

Dass sein Fahrzeug unbeschädigt bliebt, hängt wohl mit der Bauart zusammen – der 20-jährige steuerte eine John-Deere-Zugmaschine, also einen großen Traktor. An diesem waren tatsächlich keine Unfallspuren zu sehen. Beide Fahrzeugführer blieben unverletzt.

