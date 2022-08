Transporter-Fahrer kann auf der B2 Zusammenstoß mit Radfahrer nicht verhindern

Von: Petra Straub

Teilen

Ein Unfall mit einem Transporter und einem Radfahrer passiert auf der B2 bei Wieling. Laut Polizei hat der Radfahrer die Vorfahrt des Autofahrers missachtet. © David Inderlied/dpa/Symbolbild

Feldafing - Ein 84-jähriger Radfahrer übersieht beim Überqueren der B2 bei Wieling einen Transporter. Ein Zusammenstoß ist nicht zu verhindern.

Sehr viel Glück hatte am Dienstag gegen 17.20 Uhr ein Radfahrer, berichtet die Polizei. Denn der 84-jährige Mann aus Pöcking wollte mit seinem Fahrrad von einer Gaststätte in Feldafing, Ortsteil Wieling, die B 2 in Richtung Aschering überqueren. Dabei übersah er offenbar einen Nissan-Transporter, der von einem 53-jährigen Mann aus Tutzing gesteuert wurde. Dieser befuhr die B 2 in Richtung Weilheim. Er versuchte noch dem Radfahrer auszuweichen, konnte aber einen Anstoß nicht verhindern.

Radfahrer stürzt und verletzt sich

Der ältere Mann stürzte zu Boden, zog sich dabei nur leichte Verletzungen zu. Er kam aber trotzdem vorsorglich ins Krankenhaus. Da der Mann die Vorfahrt des Transporters missachtet hat, muss er mit einer Bußgeldanzeige rechnen. Der Gesamtschaden beträgt etwa 1.250 Euro. (kb)