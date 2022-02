Trauer um Dr. Rudolf Winter aus Herrsching

Dr. Rudolf Winter war Musikliebhaber, Wissenschaftler und leidenschaftlicher Kommunalpolitiker. © privat

Herrsching – Er vertrat die Liberalen von 2005 bis 2018 im Herrschinger Gemeinderat, er war Kulturrefernt der Gemeinde, Vorstand des Herrschinger Kulturvereins, Physiker und Forscher im Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt: Dr. Rudolf Winter. Er wurde 82 Jahre alt.

Die Gemeinde Herrsching und der FDP-Ortsverband trauern um den langjährigen Parteifreund und ehemaligen Gemeinderat. Dr. Rudolf Winter war ein kluger und allseits diplomatischer Herrschinger Gemeinderat. Seine eindrucksvolle Karriere als Physiker brachte ihn an viele schöne Orte, unter anderem an den Lago Maggiore.

Dr. Rudolf Winter liebte Herrsching und den Ammersee

Seine Liebe aber galt dem Ammersee und der Gemeinde Herrsching, wo er sich als passionierter Bratschenspieler sehr für Kunst und Kultur einsetzte. Dem Parteinachwuchs bleibt er als väterlicher Freund und großes Vorbild in Erinnerung. Er ermahnte stets zu gegenseitigem Verständnis und Kompromissbereitschaft als Grundpfeiler eines funktionierenden Gemeinderats. Seine Kollegen aus allen politischen Lagern schätzten ihn und behielten ihn auch nach seiner aktiven Zeit als verständnisvollen und feinsinnigen Mitstreiter in Erinnerung.

Als Lehrer am Ammersee-Gymnasium Dießen tätig

Sein größtes Anliegen, das er seinen FDP-Nachfolgern im Gemeinderat anvertraute und für das er im Ortsverband kämpfte, war die Verwirklichung des Herrschinger Gymnasiums. Noch als Pensionär war er im Alter von 69 Jahren als Lehrer am Ammersee-Gymnasium in Dießen tätig. „Wir hätten uns sehr gewünscht, dass er die Eröffnung dieser neuen Bildungseinrichtung in Herrsching gemeinsam mit uns erlebt hätte. Wir freuen uns aber, dass sein Herzenswunsch aller Voraussicht nach erfüllt wird“, schreibt Ursel Wrede vom Herrschinger FDP-Ortsverband.