Trio Paier präsentiert in Feldafing neue Songs

Das Paier-Trio spielt am 18. November bei „Jazz am See“ im Feldafinger Bürgersaal.

Konzerte von „Jazz am See“ in Feldafing

Von Petra Straub schließen

Feldafing – Mit Jazz aus dem hohen Norden der Formation „Rymden“ startete der Verein „Jazz am See“ in Feldafing in die neue Konzertsaison. Bis April nächsten Jahres erwartet Liebhaber dieser Musikrichtung ein abwechslungsreiches Programm. Was geboten wird.

Klaus Paier (Akkordeon, Bandoneon) und Gerald Preinfalk (Sopransaxofon, Klarinette, Bassklarinette) aus Österreich sowie Asja Valcic (Gesang) aus Kroatien bilden ein spannendes Trio, das beim Feldafinger Jazzfestival sein neues Album „Fractal Beauty“ präsentiert. Poesie pur verspricht die Formation am Freitag, 18. November, im Bürgersaal mit einem Kaleidoskop von Klängen, bei dem Dynamik, Virtuosität und Zerbrechlichkeit ein mutiger Entwurf sind auf dem Weg zum vollkommenen Klang.



Jakob Manz und Johanna Summer

Zu den meistbeachteten Entdeckungen des jungen deutschen Jazz der vergangenen Jahre zählen Jakob Manz (Altsaxofon) und Johanna Summer (Klavier), die am 16. Dezember im Bürgersaal auftreten. Im innigen, offenen und schillernden Zwiegespräch erklingen Eigenkompositionen, Standards und neuere Jazz-Klassiker wie Pat Methenys „Always And Forever“, mal zart und mal mitreißend melodisch.



„Marriage Material“

Cinematischen Jazz nennen die Musiker von „Marriage Material“ die Art des Jazz, die sie am Freitag, 13. Januar, im Bürgersaal spielen. Fusion, Weltmusik, moderner Jazz, Neoklassik und Progressive Rock gehören dazu. Die Musik ihres Debütalbums schöpft aus einer Welt voller Einflüsse. „Jetz‘ is Blues mit lustig“, so überschreibt Martin Schmitt (Klavier, Gesang) sein Gastspiel am Starnberger See.



Martin Schmitt mit „Jetz‘ is Blues mit lustig“

Am Freitag, 10. Februar kommt der aktuelle Deutsche Kabarettmeister mit seinem neuen Programm ins „beccult“ nach Pöcking. Es ist eine bewährte Mischung aus humoristischen, ironischen, hintergründigen und ernsten Geschichten und Songs mitten aus dem Leben. Es geht um den überbordenden Gebrauch von Handys, Berufsmüdigkeit, Angst, Neid oder Dialekte. Das Ganze ist bayrisch und bluesgetränkt.

Helga Plankensteiners neues Musikprojekt

Arrangements von Kompositionen von Jelly Roll Mortin, dem selbst ernannten „Erfinder des Jazz“ präsentiert Helga Plankensteiner (Baritonsaxofon, Gesang) im neuen Musikprojekt mit Achille Succi (Bassklarinette), Glauco Benedetti (Tuba), Michael Lösch (Klavier) und Marco Soldà (Schlagzeug) mit tiefem Holz und tiefem Blech. Sie konzertiert am Freitag, 10. März, im Bürgersaal. Die Arrangements enthalten neue Töne mit Jazz, Rock, Funk und Swing – und mit vielen überraschenden Aspekten des Genies der Frühzeit des Jazz.

„Kuhn Fu“ kommt im März 2023

„Kuhn Fu“ folgt am Freitag, 31. März, im Bürgersaal. Wie der martialische Bandname verspricht, dreht die Formation alles durch den improvisatorischen Wolf. So trifft Zappa auf Kabarett und reiten Surf-Sounds und Metal-Riffs den Chattanooga Choo-Choo. Die „paranoiden Prog-Punk-Jazz-Performance“ wird gespielt von Christian Kühn (Gitarre, Gesang, Komposition), John Dikemann (Tenorsaxofon), Ziv Taubenfeld (bcl), Sofia Salvo (Basssaxofon), Esat Ekincioglu (Bass) und George Hadow (Schlagzeug).

Scott Kinsey Ouintet

Schlusslicht am 28. April im „beccult“ macht das Scott Kinsey Quintet mit „We Speak Luminaz“, einer Hommage an Joe Zawinul. Beginn der Konzerte ist um 20 Uhr. (jazzamsee.de).