„True Crime“-Tour macht Station in Starnberg

Dr. Alexander Stevens, bekannt durch die „True Crime“-Podcast-Serie des BR ist mit Moderatorin Jacqueline Belle zu Gast in der Schlossberghalle Starnberg. © © Konzertbüro Augsburg GmbH

Starnberg - Dr. Alexander Stevens, bekannt durch die beliebte „True Crime“-Podcast-Serie des BR, kommt in die Schlossberghalle Starnberg.

Im Gespräch mit Moderatorin Jacqueline Belle geht Strafverteidiger Dr. Alexander Stevens am Mittwoch, 12. April, ab 20 Uhr der Frage nach: Gibt es den perfekten Mord? Präsentiert werden drei spannende Fälle, bei denen der Mörder nicht gefunden, verurteilt oder sogar der Falsche verurteilt wurde.

Die Fälle sind tatsächlich passiert und Alexander Stevens war Strafverteidiger

Alle Fälle haben eines gemein: Sie sind alle echt, genau so passiert und Alexander Stevens war als Strafverteidiger live dabei.

Er berichtet aus der eigenen Perspektive, ordnet die Sachverhalte rechtlich ein und gibt Einblick in die Erfahrungen und Tricks des Strafverteidigers. Karten für die Live-Veranstaltung gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen der Region

sowie online unter www.eventim.de und https://truecrime.ticket.io/. (kb)