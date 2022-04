Turnhalle in Hechendorf wird weitere Erstaufnahmeunterkunft

Von: Michèle Kirner

Fachberater der THW, Landrat Stefan Frey, Theodor Glaser vom BRK-Kreisverband, Seefelds Bürgermeister Klaus Kögel und Kreisbrandmeister Andreas Pain. © Kirner

Hechendorf - Seit Samstag können in der Dreifachturnhalle in Hechendorf bis zu 200 Flüchtlinge untergebracht werden. Vorübergehend, bis sie etwas Festes gefunden haben, betont Landrat Stefan Frey. Allerdings werden die nächsten Heimatvertriebenen in die Mehrzweckhalle nach Gilching gebracht. „Hechendorf ist als Puffer gedacht“, sagt Seefelds Bürgermeister Klaus Kögel. Und das könnte schnell notwendig werden, denn angekündigt sind jede Woche 100 Geflohene, die dem Landkreis zugewiesen werden.

Im Akkord schrauben die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Buch die Stockbetten zusammen. Zeitgleich stellen die Ehrenamtlichen in der Turnhalle die Wände auf, die den Menschen ein wenig Privatsphäre verschaffen. Es läuft wie am Schnürchen und in nur wenigen Stunden haben die rund 80 Helfer der Feuerwehren Buch, Seefeld, Krailling, Hechendorf und Machtlfing, vom THW der Ortsgruppe Starnberg sowie vom BRK-Kreisverband die Halle bezugsfertig gemacht. Somit ist die Erstaufnahme bereit für Geflohene. Hier werden sie verköstigt und können ein bisschen zur Ruhe kommen, während die Eingangsuntersucht organisiert werden. Auch könnte die Unterkunft eine Drehscheibe für diejenigen sein, die aus privaten Unterkünften weitervermittelt werden müssten, erklärt Frei. Erstaufnahmen vorhanden sind derzeit in Possenhofen mit 100 Plätzen, in Gilching und in Hechendorf mit jeweils 200 Plätzen. Letztere ist vorerst als Puffer vorgesehen. Für den Zeitpunkt, wenn die Hilfsbereitschaft abebbt, berichtet der Landrat. Und damit rechnet er bereits in drei bis vier Wochen.

Von den bislang rund 1390 Flüchtlingen sind 1120 in privaten Unterkünften untergebracht, also in Gästezimmern, in Einzelhäusern oder Wohnungen. „Hinzu kommen aktuell weitere 304 Plätze, die vom LRA angemietet wurden.“ Etwa das Mehrfachgenerationenhaus in Gauting mit 126 Plätzen, das Tabaluga Haus in Jägersbrunn, ein Gebäude auf dem Gelände der Beamtenfachhochschule in Herrsching, Plätze im Haus der Bayerischen Landwirtschaft in Herrsching, das ASB Behringer Heim in Tutzing und mehrere Häuser wie Wohnungen, so Frey. Weitere 385 Plätze seien derzeit in Anmietung. Frey: „Obenauf hat der Landkreis noch etwa 260 Wohnplätze ganz unterschiedlicher Kategorien angeboten bekommen, auf deren Anbieter wir bei Bedarf zukommen.“

Von den 200 Plätzen in Gilchings Turnhalle sind aktuell rund 30 belegt. Dort werden die Neuankömmlinge als nächstes einziehen. Erst dann wird die Hechendorfer Halle aufgefüllt. Es sei wichtig, bei Bedarf sofort eine Unterbringung zur Verfügung haben, betonen Kögel und Frey. Seefelds Bürgermeister lobt am Wochenende „die breite Bereitschaft in der Bevölkerung, auszuhelfen, um das Ganze abzupuffern“. Natürlich sei es bitter, dass die Turnhalle für den Schulsport und die Vereine erstmal wegfällt. Allerdings sei der Sportunterricht der Kinder gesichert, sagt Frey. In Bussen würden sie in die Hallen der Nachbargemeinden gefahren. Und Kögel appellierte an die Vereine, die Tartanbahn in der Sportanlage der Kommune am Pilsensee intensiver zu nutzen.

Bis dato sind im Landkreis rund 725 erwerbsfähige Flüchtlinge im Alter zwischen 18 und 67 Jahren und etwa 500 Kinder und Jugendliche untergebracht. Registriert sind 1361 Personen, zirka 650 Menschen erhalten Sozialleistungen. So schnell wie möglich wolle man die Arbeitserlaubnis erteilen, sagt Frey. „Bevorzugt werden diejenigen, die bereits konkret ein Arbeitsverhältnis in Aussicht haben und uns das mitteilen.“ Kögel berichtet von Seefelder Arbeitgeber, die Ukrainer beschäftigen möchten. Ein Problem ist die Kinderbetreuung wie die Kita, die für die Flüchtlingskinder noch organisiert werden muss. „Das Beschulen ist eine Riesenherausforderung“, weiß Frey und hofft auf ukrainische Lehrer, die die Schulen unterstützen könnten. „Sie sollen sich direkt ans Landratsamt wenden“, so Frey.

Frey und Kögel freuen sich über die große Hilfsbereitschaft der Ehrenamtlichen und der Bevölkerung. In Anbetracht dessen, dass in Zukunft pro Woche rund 100 Flüchtlinge in Starnberg Schutz suchen könnten, plant das Landratsamt weitere Unterkünfte anzumieten und zu ertüchtigen, um möglichst viel Puffer zu haben, visiert Frey an. In Sachen Turnhalle reiche es aber erst Mal. „Wir drücken auf die Bremse, denn wir wollen das nicht überstrapazieren und weitere Turnhallen umbauen.“