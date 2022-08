Tutzing feiert Verlängerung der Auszeichnung „Fairtrade-Gemeinde“

Freuen sich über die Verlängerung (v.l.): Blanca Calero, Elisabeth Held, Martina Böhnlein, Vera Brißlinger, Katharina Scheinpflug, Bürgermeisterin Marlene Greinwald, Heike Dewitz und Judith Pinsl-Ober. © Gemeinde Tutzing

Tutzing - Seit Juli 2020 ist die Gemeinde Tutzing Fairtrade-Town und setzt sich mit viel Elan dafür ein, den fairen Handel auf lokaler Ebene zu fördern. Die alle zwei Jahre erforderliche Bewerbung zur Titelerneuerung war erfolgreich. Nach eingehender Prüfung der hierfür nötigen Kriterien hat Fairtrade Deutschland e. V. den Titel um weitere zwei Jahre verlängert.

Die Gemeinde Tutzing sowie ein Team aus Mitgliedern der Steuerungsgruppe und des Weltladens haben sich aus diesem Grund etwas Besonderes einfallen lassen. Am vergangenen Samstag wurden an einem Stand auf dem Tutzinger Wochenmarkt faire Erfrischungsgetränke zum Probieren angeboten. Auch wenn das Wetter nicht ganz so mitspielte, wurden die Getränke gut von den Passanten angenommen. Gleichzeitig konnten die Probierenden Informationen über den fairen Handel erhalten und fair gehandelte Produkte zum Kauf erwerben.



Auch Bürgermeisterin Marlene Greinwald war dabei, probierte ebenfalls die leckeren Erfrischungsgetränke und überreichte der Vorsitzenden des Weltladen Tutzing e. V. feierlich die Urkunde über die Verlängerung der Auszeichnung „Fairtrade-Gemeinde“.



Ein großer Dank gilt allen Ehrenamtlichen, die diese Aktion möglich gemacht haben, sowie den engagierten lokalen Akteuren aus Politik, Zivilgesellschaft und Wirtschaft, die für eine stete nachhaltige Verankerung des fairen Handels eng zusammenarbeiten.