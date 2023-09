Tutzing spürt die Tempo-Sünder auf

Runter vom Gas! In Tutzing gibt es künftig häufiger Geschwindigkeitsmessungen. © Gemeinde Tutzing

Tutzing - In der Kirchstraße in Tutzing wird ab sofort jeden Monat eine Geschwindigkeitsmessstelle errichtet.

Nach mehrfachen Anfragen und Anregungen aus der Bürgerschaft, werden in Tutzing zukünftig vermehrt Geschwindigkeitsmessungen stattfinden. In der Kustermannstraße wurde deshalb bereits Anfang Juli eine Geschwindigkeitsmessung beauftragt, teilt die Kommune mit. Die Ergebnisse hätten gezeigt, dass von 355 gemessenen Fahrzeuge acht Fahrzeuge mit überschrittener Geschwindigkeit unterwegs waren. Dies seien insgesamt 2,25 Prozent und damit „für Viele ein überraschendes Ergebnis“.

Monatliche Geschwindigkeitsmessung am Schulweg in Tutzing

Ab September kündigt die Verwaltung monatlich eine Messstelle in der Kirchenstraße an. Da es sich hierbei um eine stark befahrene Umleitungsstrecke und zusätzlich um einen Schulweg handele, sei hier die Sicherheit der Verkehrsteilnehmer besonders zu beachten. Weitere Messstellen sind in Planung und werden mit den zuständigen Fachbehörden ausgearbeitet. Besonders Straßen wie die Oskar-Schüler-Straße, Bahnhofstraße, Kustermannstraße und Hauptstraße, sowie die Ortsdurchfahrten unserer Ortsteile, werden für die Errichtung in Betracht gezogen. (kb)