Un-Mundo AG des Tutzinger Gymnasiums unterschreibt Schulpatenschaft mit Schule in Nargbal in Togo

Von: Alma Bucher

Lara Heineke, Antonia Haes und Magdalena Pain hören der Videobotschaft der Kinder aus Nargbal zu. © Andrea Jaksch

Tutzing – Mit dem Lied „Imagine“ von John Lennon eröffnete die Big Band des Tutzinger Gymasniums die Kick-Off Veranstaltung anlässlich der Gründung einer Schulpatenschaft zwischen dem Gymnasium und einer Schule in Nargbal in Togo.

Der 16. Dezember ist der Beginn einer sicherlich wunderbaren Patenschaft. Die Idee kam von der Un Mundo-AG, zu der die Initiatorinnen Lara Heineke, Magdalena Pain und Antonia Haes gehören. „Es war eine lange Suche“, erklärte Heineke den ca. 800 Schülerinnen und Schülern, die alle in die Würmseehalle gekommen waren. Ohne eine Organisation wäre die Suche sicherlich noch schwerer gewesen und so wendeten sie sich an Sibylle Jendowiak vom Verein Kinderhilfe global e.V. „So ein Schulprojekt ist mehr die Ausnahme als die Regel. Es ist sehr bemerkenswert, was ihr hier auf die Beine gestellt habt! Danke an den Schulleiter Andreas Thalmaier, der seinen Schülern diesen Freiraum gegeben hat, so etwas zu machen“, sagte Jendrowiak und fügte hinzu „Ihr verändert das Leben von Menschen!“ Sie zeigte dann Bilder auf der Leinwand. Zu sehen waren ein eher bescheidenes Schulgebäude in einer recht trockenen Landschaft. In der Schule waren lachende Kinder zu sehen. Allerdings benötigten sie dringend neue Möbel, Material für den Unterricht und eigentlich wäre ein neues Gebäude wünschenswert. Die deutschen Schülerinnen und Schüler waren fleißige Bäcker und haben beim Plätzchenverkauf 400 Euro eingenommen und ein Sponsorenlauf ist noch geplant. Dabei bleibt es aber nicht. „Wir möchten, dass Brieffreundschaften entstehen und durch Videokonferenzen sollen alle einen besseren Einblick bekommen, wie es in der Schule des anderen aussieht“, erklärte Pain. Dass es hier nicht um eine einseitige Entwicklungshilfe handelt, machte Heineke klar: „Wir helfen uns gegenseitig beim Wachsen.“

Prominente Schirmherren wie Peter Maffay und Hannes Ringstetter

In einer Videobotschaften wünschten die Kinder aus Togo schöne Weihnachten und freuen sich auf die kommende Zeit. Die Schirmherren Peter Maffay, Michaela May, Hannes Ringlstetter und Carolin Matzko zeigten sich auch per Videobotschaft begeistert über das Engagement der Tutzinger Schüler. Bürgermeisterin Marlene Greinwald sowie Thalmaier sind „unendlich stolz und zu tiefst berührt“. Es sei der Beginn von etwas ganz, ganz Großem.