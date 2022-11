Tutzinger Kinder begeistern das Publikum mit Lausbuben-Geschichten

Am Ende gab es tosenden Applaus für die Kinder der Heimatbühne Tutzing. Sie zeigten im Roncallihaus kurze Lausbuben-Geschichten. © privat

Tutzing - 14 Kinder aus Tutzing begeistern das Publikum bei einer ausverkauften Theatervorstellung im Roncallihaus. Die Rasselbande präsentiert Lausbuben-Geschichten.

Wieder einmal hatte die Heimatbühne Tutzing es geschafft, 14 Kinder für ihr ausgebuchtes Ferienprogramm unter dem Motto „Phantasien des Schauspiels“ für eine Aufführung im Roncallihaus zu begeistern. Das erfahrene Spielleiterteam bildeten Sebastian Graba, Martin Paukner, Dominik Roedern, Claudia Schiffner, Fabian Lutzke und der Vorsitzende Hubert Heirler. In Anlehnung an die Lausbubengeschichten „Der Michel“ von Astrid Lindgren, in gekürzter Fassung aus der Feder von Lieselotte Garke, galt es das Stück von der jungen Rasselbande auf die Bühne zu zaubern.

Kinder haben einen Heidenspaß auf der Bühne in Tutzing

Es ist mucksmäuschenstill als die jungen Darsteller an den Reglern des Mischpults drehen, die Scheinwerfer anschmeißen, als Tontechniker fungieren und völlig unbekümmert die Bühne betreten. Wenn Kinder Theater spielen heißt es: sich verkleiden, schminken, maskieren, in eine andere Rolle schlüpfen, sich darstellen und leidenschaftlich gerne Geschichten erzählen. Das ist für alle immer ein Heidenspaß! Es ist herzerfrischend mit welcher Leichtigkeit und Spielfreude beispielsweise die Akteure als Katze, geiziger Vater, fürsorgliche Mutter oder Lilie Querkopf vor dem Publikum schon wie Profis mit Spielwitz auftraten.

Kopf aus dem Suppentopf befreien

Besonders lustig waren Szenen, in denen man einen Pantoffel am Boden festnagelte oder Pauli aus einer misslichen Lage, mit einem Suppentopf über dem Kopf befreien musste. Die bunt gemischte Schauspieltruppe hat die Erzählung um den Lausbuben Michel mit Herzblut umgesetzt.

Dieses Jahr tritt die Heimatbühne Tutzing nicht auf

Mit sichtlichem Bedauern teilte der Vorsitzende Hubert Heirler mit, dass es in diesem Jahr von der Heimatbühne Tutzing e. V. keine Theateraufführungen geben wird. Geeignete Stücke seien schon abrufbereit. Vorgesehen sind neue Theaterauftritte jedoch erst wieder im Frühjahr 2023. Dafür werden dringend Helfer für Licht, Technik und Ton, den Bühnenaufbau sowie auch Schauspieler gesucht. Interessierte können sich unter Telefon 08158/1201 melden. (kb)

Lausbubengeschichten - eine riesige Gaudi. Nicht nur für das Publikum, sondern auch für die kleinen Künstlerinnen und Künstler auf der Tutzinger Bühne. © privat