Gemeinde Tutzing verstärkt Geschwindigkeitskontrollen

Von: Sabine Fleischer

Neue Messstellen sollen für mehr Sicherheit sorgen, insbesondere auf Schulwegen und Umleitungsstrecken. © Gemeinde Tutzing

Tutzing – Nach mehreren Anfragen und Anregungen aus der Bürgerschaft hat die Stadt Tutzing beschlossen, die Geschwindigkeitsmessungen im Stadtgebiet zu intensivieren. Die erste Messung fand bereits am 3. Juli in der Kustermannstraße statt. Dabei ergab sich ein überraschendes Ergebnis, wie die Gemeinde jetzt mitteilt: Von 355 gemessenen Fahrzeugen hielten sich nur acht nicht an das vorgegebene Tempolimit. Das entspricht lediglich 2,25 Prozent der Fahrzeuge.

Die niedrige Rate und Geschwindigkeitsüberschreitungen bei der ersten Messung könnten auf verschiedene Faktoren zurückzuführen sein, darunter etwa eine erhöhte Aufmerksamkeit des Fahrers durch die Aufstellung der Messgeräte.



Die Bürger hatten die Messungen angeregt, da sie sich von zu hohen Geschwindigkeiten im Straßenverkehr gestört fühlten. Dieses erste Ergebnis scheint jedoch darauf hinzudeuten, dass die meisten Verkehrsteilnehmer sich an die vorgeschriebenen Geschwindigkeitslimits halten.



Neue Messstellen ab September

Ab September wird in der Kirchenstraße monatlich eine Messstelle eingerichtet. Die Straße ist nicht nur eine stark befahrene Umleitungsstrecke, sondern dient auch als Schulweg. Deshalb ist hier die Sicherheit der Verkehrsteilnehmer besonders wichtig. Ziel der Maßnahme ist es, eine konstante Überwachung der Geschwindigkeit sicherzustellen und so die Sicherheit von Fußgängern und Radfahrern zu erhöhen.



Weitere Messstellen sind in der Planungsphase und werden in Zusammenarbeit mit den zuständigen Fachbehörden ausgearbeitet. Im Fokus stehen dabei vor allem Straßen wie die Oskar-Schüler-Straße, Bahnhofstraße, Kustermannstraße und Hauptstraße. Auch die Ortsdurchfahrten der verschiedenen Ortsteile von Tutzing werden für die Einrichtung von Messstellen in Erwägung gezogen.