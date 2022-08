Ufersanierung vom Weßlinger See

Der See holt sich immer mehr von der Liegewiese. Eine Ufersanierung soll dem entgegenwirken. © Michèle Kirner

Weßling – Das Ufer vom Weßlinger See soll saniert werden, beschloss der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung. Noch ungeklärt ist allerdings der barrierefreie Zugang .Einst war die Ostseite vom Weßlinger See mit dem Auto befahrbar. Später wurde das Ostufer von der Rossschwemme bis zum Kiosk mit zwei Betonstufen eingefasst, auf denen die Menschen im Sommer saßen und ihr Eis schleckten beziehungsweise im Winter in die Schlittschuhe schlüpften.

Zu Gunsten der Wasserqualität wurde die Einfassung vor gut 30 Jahren entfernt, damit der See sich bei Wellenschlag auf dem Kies selbst reinigen kann. Das hat sich bewährt – allerdings führte das renaturierte Ufer dazu, dass der See immer mehr von der Badewiese abbeißt. An einer besonders markanten Abbruchstelle verharrten die Mitglieder vom Umweltausschuss während ihrer jüngsten Seeumrundung etwas länger – und brachten in ihrem Beschluss einige Vorschläge zu Papier, die das Planungsbüro Terrabiota ausarbeiten sollte.

Das Resultat stellte Landschaftsarchitekt Christian Ufer dem Gremium am Dienstag vor. Einverstanden erklärt haben sich die Untere Naturschutzbehörde und das Wasserwirtschaftsamt mit sechs kontrollierten Einstiegshilfen. Umgesetzt mit 1,5 Meter breiten Kalksteinstufen à 20 beziehungsweise 50 Zentimeter zwischen dem Kiosk und der Rossschwemme. Clemens Pollok (Grüne) stieß sich an der unterschiedlichen Höhe der beiden Stufen und dem schmalen Leistenstein, der den Übergang zur Liegewiese schaffen sollte. Wenn das Wasser über das Ufer trete, wasche sich die dahinterliegende Erde aus, argumentierte der Architekt. Woraufhin die Bordsteinkante sich in eine Stolperfalle für Badegäste verwandeln könnte. Andreas Schauer (FWW) überzeugte die Ratsrunde mit der Alternative von drei jeweils 30 Zentimeter hohen Steinstufen. Den Kalkstein sah der Steinmetz wegen der nicht gewährleisteten Frostsicherheit kritisch und sprach sich für den teureren einheimischen Granit aus. „Das werde ich mit den verantwortlichen Behörden abklären“, versprach Ufer.

Ebenfalls abgeklärt werden muss die Umsetzung eines zweiten Handlaufs. „Wir sollten auch an unsere Alten denken“, meldete sich Petra Slawisch (Grüne) diesbezüglich zu Wort. Das Problem dabei könnte sein, dass die Badestelle mit mehreren Handläufen zum Freibad erklärt wird – was wiederum versicherungstechnische Fragen aufwirft. Mitgehen konnten die Räte mit dem Versuch, erst einmal probeweise ein paar ausgetretene Bereiche der Liegewiese zu begrünen. Christian Ufer schlug etwa ein Kies-Humusgemisch als Trittrasen am Steg vor. Außerdem sollten niedrige Stauden das „zurückgebrochenen, bewachsene Ufer“ wieder herstellen und die „trittfestes Substrat mit Schotterrasenansaat“ die Liegewiese begrünen. „Wir müssen uns von der Liegewiese verabschieden“, fand hingegen Peter Weiß (FWW). Durchsetzten konnte er sich mit dem von ihm favorisierten Kiesstrand jedoch nicht.

Kosten würde das ganze rund 19 000 Euro – berechnet mit dem günstigeren Kalkstein und freilich ohne Gewähr angesichts der galoppierenden Inflation. Einstimmig brachte der Gemeinderat die Ufersanierung auf den Weg. Jetzt sollen die genauen Kosten noch ermittelt werden. Ziel ist eine Umsetzung entsprechender Baumaßnahmen im Frühjahr 2023 – Voraussetzung dafür ist noch die wasserrechtliche Genehmigung , die zeitnah beantragt wird.