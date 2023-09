Ulrike Roos aus Weßling ist Integrationskünstlerin

Ulrike Roos bespricht mit Kameramann Tjark Lienke und Schauspiellehrerin Sophie Hechler die nächste Szene. © Kirner

Weßling - Der Dreh des Kurzfilms „Schwanensee“ ist im August in die letzte Runde gegangen. Die Welt vereint hat dabei Ulrike Roos aus Weßling, die sich wieder einmal als wahre Künstlerin der Integration bewiesen hat.

Mitgewirkt hat wie gewohnt ein internationales Team aus Ländern wie Syrien, Frankreich, Deutschland, Afghanistan, aus dem Iran und der Ukraine. Ulrike Roos, Leiterin der Kulturgruppe der Nachbarschaftshilfe, hat dabei die Geschichte zum Schwanensee neu aufgerollt. Die Weßlingerin verknüpfte die Buchversion von Lisbeth Zwerger mit derjenigen vom Staatsballett „Illusionen: Wie Schwanensee“. Und sie folgte Tschaikowski, der angeblich das Tanzmärchen im Original glücklich enden ließ, und schenkte in ihrem Drehbuch dem Märchenprinz und der Schwanenkönigin ein „Happily ever after“. Der Märchenprinz ist in der Version übrigens kein geringerer als der Märchenkönig Ludwig II., denn der Bayer – so heißt es in der Buchversion – habe einst den russischen Komponisten inspiriert. Es ist ein Integrationswerk, weil die Geflüchteten „in den Vor- und Nachbereitungen den kulturellen Hintergrund und beim Filmen die Sprache lernen“, berichtete Roos, die mit einigen Asylbewerbern im Rahmen der Vorbereitung durch Münchens Museen und Schloss Nymphenburg streifte und dort auch Szenen drehte. Freilich stand das Ballett Schwanensee ebenfalls auf der To-Do-Liste. Aber das Lernen war keine Einbahnstraße, denn auch die Deutschstämmigen lernten während der Dreharbeiten einiges aus der Welt der Geflüchteten. Etwa als sie am vergangenen Dienstag im Haus von Stephan Troberg die letzte Szene drehten und überlegten, welche Tiere in arabischen Geschichten eine Hauptrolle spielten. Verwandlungen von Tieren in Menschen oder umgekehrt gibt es in der Erinnerung der Schauspieler in morgenländischen Erzählungen nicht. „Schwäne kennt man dort auf jeden Fall nicht“, fanden sie heraus, dafür aber Vögel. „Die Ukrainer lieben das Ballett und die klassische Musik“, erzählte Roos weiter, schließlich sind viele von ihnen in Friedenszeiten damit aufgewachsen.

Eineinhalb Monate Arbeit

Zusammengerechnet eineinhalb Monate und sechs Drehtage haben die rund 50 Mitwirkenden an dem Film gearbeitet. Viele davon waren Laiendarsteller, unterstützt von Profischauspielern Florian Volkmann, Jörg Baesecke und Hedwig Rost. Auch Troberg brachte Bühnenerfahrung mit. Kameramann Tjark Lienke motivierte die Protagonisten mit beeindruckender Ruhe, ihren Text wieder und wieder in die auf sie gerichtete Kamera zu sprechen, bis er und Schauspiellehrerin Sophie Hechler mit dem Ergebnis zufrieden waren. „Dabei lernen sie die Aussprache“, freute sich Roos, Gymnasiallehrerin in Rente. Kostüm- und Bühnenbildnerin Johanna Berüter kleidete die Mitwirkenden in den vorausgegangenen Filmaufnahmen in der Villa Stuck, im Garten des Schlosses Nymphenburg und auch in Weßlings Pfarrgarten und Herrschings Kurparkschlösschen festlich ein – und besonders die Heranwachsenden aus Afghanistan und Syrien schlüpften mit glänzenden Augen in die prunkvollen Gewänder, die sie für ein paar Stunden in eine glückliche Wunderwelt beförderten. Unterlegt ist das Ganze mit Musik von Michael Detig am Piano und Hedwig Rost an der Geige. Und Protagonist Saeid Salamat, ein wahrlich begnadeter Zeichner, bekam diese Begabung kurzerhand ins Drehbuch geschrieben. Der iranische Ingenieur entwarf am letzten Drehtag Bilder, die unter anderen die verschiedenen Szenen der fünf Drehtage zusammenfügten.



Foto Schwanensee Natalia.jpg © Tjark Lienke

Das Miteinander am Set war „vergnügt und heiter“, erzählte Roos. Und wortwörtlich herzergreifend, als Natalia aus der Ukraine ein Herz auf den Tisch legen sollte und dabei wiederholt errötete. Woraufhin Tatjana jedes Mal in glockenhelles Gelächter ausbrach und damit die ganze Runde ansteckte – und für einen Moment, so schien es, waren die Sorgen der Großmutter vergessen, die mit ihren vier- und sechsjährigen Enkeln aus der Ukraine nach Weßling geflohen ist und im sicheren Deutschland um das Wohl der Eltern bangt. Grund genug, um in ihrer Version vom Schwanensee das Gute über das Böses siegen zu lassen, fand Roos. Der fertig gestellte Film wird im kommenden Winter gezeigt.