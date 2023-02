Umbau der Kreuzung in Starnberg verschiebt sich

Verkehrsteilnehmer in Starnberg müssen sich an der Kreuzung Leutstettener Straße/Josef-Jägerhuber-Straße/Kaiser-Wilhelm-Straße noch länger mit der Übergangslösung begnügen. (Symbolfoto)

Finanzlage und Überlastung des Bauamts

Von Thomas Lochte schließen

Starnberg - Wegen der weiterhin angespannten Finanzlage der Stadt und auf Grund von Überlastung des Bauamts wird ein Umbau der Kreuzung Leutstettener Straße/Josef-Jägerhuber-Straße/Kaiser-Wilhelm-Straße in Starnberg frühestens 2024 realisiert werden können.

Das schon seit zehn Jahren diskutierte Vorhaben gehöre momentan auch nicht zu den Prioritäten, war aus dem Rathaus zu hören. Dort verpasst man sich gerade eine Prioritätenliste, was bauliche Maßnahmen und den Straßenunterhalt angeht. Was besagten Kreuzungsbereich angeht, so verlängerte der Bauausschuss am vergangenen Donnerstag das seit 2018 bestehende und seinerzeit für mehr Fußgängersicherheit und „Aufenthaltsqualität“ geschaffene Provisorium (Kunststoff- und Bitumen-Elemente) erneut, diesmal mit 12:1 Stimmen (nur die 2. Bürgermeisterin Angelika Kammerl (CSU) votierte dagegen).

Zwischenlösung im Kreuzungsbereich wird verlängert

Schon als das Thema im Sommer 2021 zuletzt auf der Tagesordnung stand, war es umstritten: Es ging um ausreichende Kurvenradien für den Linienbusverkehr, denkbare Zebrastreifen als Querungshilfe in der Leutstettener Straße (die dann doch für nicht realisierbar erklärt wurden) sowie ums liebe Geld. Für die nunmehr verlängerte „Zwischenlösung“, die im Frühjahr abermals umgesetzt werden soll, stehen die Kosten laut Bauamt noch nicht fest – feststeht lediglich, dass der Stadt das Geld für einen echten Umbau derzeit fehlt, zumal der Haushalt 2023 noch nicht einmal beraten wurde.

Zusätzlicher Druck auf die Angelegenheit kommt offenbar von einem in der Nähe des Kreuzungsbereichs wohnenden Grundstückseigentümer, der gegenüber der Stadt behauptet haben soll, durch das Provisorium seien Feuchtigkeitsschäden am Gebäude verursacht worden – dies wurde im Bauausschuss in Zweifel gezogen, man will aber von Rathaus-Seite das klärende Gespräch mit dem Betroffenen suchen.