Unbekannte beschädigen in Berg drei Bienenstöcke

Drei Bienenstöcke werden in Berg-Höhenrain beschädigt. Ob die Bienen den Vorfall überleben ist noch nicht sicher. (Symbolfoto) © picture alliance / Roland Weihrauch/dpa

Berg - In Berg-Höhenrain werden auf einer Wiese an der Biberkorstraße drei Bienenstöcke beschädigt. Ob die Bienen den Vorfall unbeschadet überstehen ist unklar.

Wie die Polizei erklärt, ereignete sich der Vorfall bereits in der Nacht vom Donnerstag auf Freitag, 23. auf 24. Februar. Dabei wurden drei Bienenstöcke beschädigt. Die bisher unbekannten Täter nahmen die Blechabdeckungen von den Bienenstöcken ab und stießen anschließend die Bienenstöcke um. Die Bienenstöcke wurden von einem Zeugen aufgefunden und wieder aufgestellt.

Überleben die Bienen aus Berg?

Aktuell ist noch nicht bekannt, ob die drei Bienenvölker den Vorfall unbeschadet überstanden haben. Die Gefahr, dass die Bienenvölker verenden, besteht weiterhin. Die Bienenstöcke befinden sich an einer Wiese an der Biberkorstraße in Berg-Höhenrain. Zwei weitere Bienenstöcke wurden nicht angegangen, eventuell da die Täter bei der Tatausführung gestört wurden.

Hinweise auf den oder die Täter nimmt die Polizeiinspektion Starnberg unter Telefon 08151/364-0 entgegen. (kb)