Unbekannte Person beschädigt Porsche in Gilchinger Tiefgarage

Die Polizeiinspektion Gauting sucht eine Person, die in einer Gilchinger Tiefgarage einen Porsche beschädigt hat.

Gilching - Eine unbekannte Person beschädigt in einer Tiefgarage in Gilching einen Porsche Panamera. Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen.

Am Samstag, 29. April, gegen 10 Uhr stellte ein 63jähriger Andechser seinen Wagen in der Tiefgarage in der Pollinger Straße 23 in Gilching ab. Als er ihn gegen 13 Uhr wieder holen wollte, stellte er fest, dass ein unbekannter Täter den Heckspoiler beschädigt hatte. Offenbar hatte der Unbekannte versuchte, den automatisch ausklappenden Heckflügel hochzubiegen. Dabei wurde die Mechanik beschädigt. Der Schaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt.

Polizei Gauting sucht Zeugen von Sachbeschädigungen in Gilching

In diesem Zusammenhang teilte der 63-Jährige mit, dass bereits im Januar ein Reifen seines BMW vermutlich mutwillig durch eine Schraube in der Lauffläche an derselben Tatörtlichkeit beschädigt wurde. Der Schaden hier wird 250 Euro geschätzt. Die Polizei Gauting ermittelt nun wegen Sachbeschädigung an Kfz und bittet Zeugen, die Angaben zur Sache machen können, sich bei der Polizei Gauting unter Telefon 089/893133-0 zu melden. (kb)