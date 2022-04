Unbekannte Person fährt in Feldafing Pkw an und flüchtet

Die Polizei Starnberg sucht Zeugen einer Unfallflucht in Feldafing. © Christophe Gateau/dpa/Symbolbild

Feldafing - Die Polizei Starnberg sucht erneut nach einer unbekannten Personen, die einen Wagen angefahren und sich anschließend weder beim Geschädigten noch bei der Polizei gemeldet hat.

Die Unfallflucht ereignete sich am Dienstag, zwischen 17 und 23 Uhr, in der Possenhofener Straße in Feldafing. Eine fremde Person hat dort einen geparkter Pkw, Suzuki, angefahren und entfernte sich von der Unfallstelle, ohne ihren gesetzlichen Pflichten nachzukommen.

Geschädigter aus Feldafing hört ein lautes Scheppern

Der entstandene Schaden an der linken Seite beträgt nach Polizeiangaben mindestens 2500 Euro. Der Geschädigte befand sich in der Nähe seines Fahrzeuges und hörte gegen 22 Uhr noch ein lautes Scheppern, brachte dieses Geräusch aber nicht mit seinem Auto in Verbindung. Daher ist zu vermuten, dass dies auch die Unfallzeit ist.

Zeugen der Unfallflucht sollen sich bitte mit der Polizei Starnberg, Telefon 08151/364-0, in Verbindung setzen.