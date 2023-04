Unbekannte Person fährt in Gauting Pkw an und flüchtet

Die Polizeiinspektion Gauting sucht eine unfallflüchtige Person, die in Gauting einen Pkw angefahren hat. © Christoph Soeder/dpa/Symbolbild

Gauting - In Gauting an der Reismühlerstraße wird ein geparkter Pkw angefahren. Wer hat etwas gesehen?

Die Unfallflucht ereignete sich im Zeitraum vom 14. April, 16 Uhr bis zum 15. April, 12.15 Uhr. Dabei wurde ein ordnungsgemäß geparkter grauer Pkw, BMW X1, in der Reismühlerstraße 18 a in Gauting angefahren. Der Pkw wurde am hinteren linken Kotflügel beschädigt, der Schaden beläuft sich auf rund 500 Euro.

Zeugen der Fahrerflucht in Gauting bitte bei der Polizei melden

Der bislang unbekannte Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seinen gesetzlichen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei Gauting unter Telefon 089/893133-0 in Verbindung zu setzen. (kb)