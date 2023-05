Unbekannte Person versucht in Gilching die Haustür eines Mehrfamilienhauses aufzubrechen

Die Polizei in Gauting sucht Zeugen eines Einbruchversuchs in Gilching. © Marijan Murat/dpa/Symbolbild

Gilching - In Gilching versucht eine Person die Haustür eines Mehrfamilienhauses in der Römerstraße aufzuhebeln. Wer hat etwas Verdächtiges beobachtet?

Wie die Polizei in Gauting erklärt, bemerkte ein Bewohner des Mehrfamilienhauses in der Römerstraße 17 am Samstag, dass die Haustür beschädigt war. Dabei hatte offensichtlich ein bislang unbekannter Täter versucht, die Tür aufzuhebeln. Durch den Gewalteinwirkung wurde das Türblech verbogen und der Türgriff zerkratzt.

Polizei Gauting sucht Zeugen eines Einbruchversuchs in Gilching

Der Schaden wird auf rund 1000 Euro geschätzt. Zeugen, die in der Nacht auf Samstag, 13. Mai, verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Gauting unter Telefon 089/893133-0 zu melden. (kb)