Unbekannte Person zersticht Reifen in Starnberg

Die Polizei in Starnberg sucht Zeugen, die Angaben zur Tat machen können. Am Waldspielplatz wurde ein Nagel in einem Reifen gefunden. (Symbolfoto) © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-Zentralbild/dpa

Starnberg - Am Waldspielplatz in Starnberg parkt ein 29-jähriger Autofahrer gegen 20 Uhr seinen Pkw am Ostersamstag. Als er um 22.30 Uhr zurückkommt, findet er einen Nagel im rechten Hinterreifen.

Aufgrund der Lage des Nagels sei auszuschließen, dass dieser in den Reifen eingefahren wurde, so die Polizei. Somit sei davon auszugehen, dass ein unbekannter Täter den Nagel mutwillig in den Reifen gestochen hat. Der Sachschaden beträgt rund 500 Euro.



Polizei Starnberg sucht Zeugen der Tat

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Starnberg unter Telefon 08151/3640 zu melden. (kb)