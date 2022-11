Unbekannte verlangen in Tutzing horrenden Preis für kleine Reparaturen

Die Polizei Starnberg sucht Zeugen für einen Betrugsfall in Tutzing. Wer kann Angaben machen? © David Inderlied/dpa/Symbolbild

Tutzing - Gibt es in Tutzing und Umgebung weitere Fälle von Wucher? Die Polizei ermittelt gegen drei Personen im Alter von etwa 50 Jahren.

Am Donnerstag gegen 14 Uhr führten drei bislang unbekannte Täter geringfügige Reparaturarbeiten an einem Haus in der Langen Straße in Tutzing durch. Die Rechnung betrug für wenige Minuten Arbeit 880 Euro, so die Polizei. Eine gutgläubige Rentnerin bezahlte die Rechnung. Als die Damen die Geschehnisse ihrem Sohn erzählte, verständigte dieser die Polizei. Es wird nun wegen Wucher ermittelt.

Polizei bittet um Hinweise auf die Täter

Die Polizeiinspektion Starnberg erbittet nun Hinweise zu den Tätern unter Telefon 08151/3640. Es handelte sich um zwei Männer und eine Frau. Alle drei waren zirka 50 Jahre alt. Ein Mann trug längere Haare, keine Brille und keinen Bart. Der zweite Mann war kräftig, trug einen kurzen Bart und keine Brille. Er war mit einer schwarzen Bomberjacke bekleidet. Die Frau trug Pumps. (kb)