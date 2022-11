Unbekannte versuchen den Waffenschrank der Schützen in Percha aufzubohren

In Percha versuchen unbekannte Täter, den Waffenschrank im Schützenheim zu knacken. Die Kripo ermittelt. (Symbolfoto) © Friso Gentsch/dpa/Archivbild

Starnberg - Eigentlich haben es die Täter auf die Waffen des Schützenvereins Percha abgesehen. Als der Versuch, den Waffenschrank aufzubohren, misslingt, machen sie sich über die Vereinskasse her. Die Polizei sucht Zeugen.

Wie das Polizeipräsidium Oberbayern Nord mitteilt, wurde in der Nacht von Freitag, 4. November, auf Samstag, 5. November, von unbekannten Tatverdächtigen in das Vereinsheim des Schützenvereins in Percha eingebrochen. Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise.

Wer kann Angaben zu den Tatverdächtigen machen?

Im Zeitraum von 21.45 Uhr bis 7.57 Uhr drangen unbekannte Tatverdächtige mit brachialer Gewalt über die Sicherheitstür in das Vereinsheim in der Berger Straße ein, so die Polizei. Nachdem sie erfolglos versuchten, den Waffenschrank aufzubohren, entwendeten sie in der Folge das Geld aus der Vereinskasse. Der Beuteschaden wird auf einen niedrigen dreistelligen Betrag geschätzt.

Hoher Sachschaden beim Einbruch in Schützenheim in Percha

Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach derzeitigem Stand auf mehrere tausend Euro. Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck bittet Personen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder sonstige relevanten Hinweise geben können, sich unter Telefon 08141/612-0 zu melden. (kb)