Unbekannte versuchen in Starnberg in Versicherungsbüro einzubrechen

In Starnberg versuchen Unbekannte in das Büro einer Versicherungsagentur einzubrechen. Die Polizei sucht Zeugen. (Symbolbild) © Silas Stein/dpa/Illustration

Starnberg - In der Nacht auf Mittwoch versuchen unbekannte Täter in ein Versicherungsbüro in Starnberg einzubrechen. Wer hat etwas beobachtet?

Wie die Polizei Starnberg erklärt, ist bislang noch nicht bekannt, wer die Täter sind, die sich Zugang zu einer Versicherungsagentur verschaffen wollten. Das Büro befindet sich in der Hauptstraße. Bekannt ist lediglich, dass die Täter mit einem Hebelwerkzeug die Eingangstür aufbrechen wollten, was ihnen jedoch nicht gelang.

Die Eingangstür wird mit einem Hebelwerkzeug bearbeitet

Dennoch entstand ein Sachschaden von rund 2.000 Euro. Hinweise nimmt die Starnberger Polizei unter Telefon 08151/3640 entgegen. (kb)