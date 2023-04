Unbekannte zündeln an Tiefgaragentor in Gauting

Die Polizei sucht nach Hinweisen auf die Täter, die in Gauting ein Tiefgaragentor angezündet haben. © David Inderlied/dpa/Symbolbild

Gauting - Unbekannte machen sich in der Nacht auf Dienstag an einem Tiefgaragentor in Gauting zu schaffen. Sie verursachen einen Brand.

Die Polizei Gauting teilt mit, dass Unbekannte offensichtlich in der Nacht von Montag auf Dienstag am Tiefgaragentor eines Mehrfamilienhauses in Gauting zündeln. Personen fanden am Dienstag frische Brandspuren an der Einfahrt und alarmierten die Polizei. Diese konnten bei der Aufnahme drei leere Feuerzeugbenzinbehältnisse sicherstellen.

Die Ermittlungen im Brandfall in Gauting dauern an

Es entstand geringer Sachschaden in Höhe von rund 200 Euro am Gebäude. Die Ermittlungen, samt Auswertung der vorhandenen Spuren, dauert an. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei Gauting unter Telefon 089/893133-0 in Verbindung zu setzen. (kb)