Unbekannter entblößt sich vor Balkon einer Gilchingerin

Von: Alma Bucher

Teilen

Die Polizei hofft auf Hinweise auf einen Exhibitionisten. © Symbolfoto: dpa

Gilching - Gestern Abend trat in Gilching ein Exhibitionist auf. Der Mann konnte unerkannt flüchten. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Eine Anwohnerin wurde gestern Abend gegen 22 Uhr in der Uranusstraße in Gilching von einem bislang Unbekannten angesprochen. Die Geschädigte befand sich zu diesem Zeitpunkt auf ihrem Balkon. Kurz darauf entblößte der Mann sein Glied und gab seinem Opfer per Handzeichen zu verstehen, dass sie zu ihm kommen solle. Nach etwa einer Minute entfernte sich der Unbekannt zu Fuß in Richtung Frauwiesenweg.

Polizei sucht weitere Zeugen - Täterbeschreibung:

Der Exhibitionist trug zum Tatzeitpunkt ein weißblau-gestreiftes Fußballtrikot des FC Porto und kann zudem wie folgt beschrieben werden:

ca. 33 Jahre alt

ca. 170 cm groß

dunkle Haut

kräftig

dunkle, kurze, glatte Haare mit Geheimratsecken

Drei-Tage-Bart

Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise zur Identität des Täters geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizeiinspektion Fürstenfeldbruck unter 08141/6120 zu melden.