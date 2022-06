Unbekannter zündet größeres Lagerfeuer an

Flammen wüten auf einem Feld (Symbolbild). © Sergio Martin/AP/dpa

Gauting - Nachdem am Wochenende wie gestern berichtet mehrere Sachbeschädigungen in Form von vier zerstochenen Reifen an drei Fahrzeugen in dem etwas abseits im Grubmühler Feld gelegenen Teil der Gautinger Hangstraße angezeigt worden waren, gab es in der vergangenen Nacht eine weitere Sachbeschädigung dieses Mal allerdings durch Brandlegung in diesem Bereich

Zunächst ging gegen Mitternacht die Mitteilung eines Anwohners über ein verlassenes brennendes Lagerfeuer gegenüber seines Hauses ein. Vor Ort stellte die Streife der Gautinger Polizei ein deutlich größeres Feuer fest, u.a. wurden Baumscheiben, die zuvor an der Straße gelagert waren in einen abgesperrten Lagerbereich für Baugerüste auf der linken Seite gezogen, nachdem zuvor der Bauzaun zur Seite gerückt worden war. In der Feuerstelle befanden sich auch Stangen des Baugerüstes.

Zur Löschung des Feuers wurde umgehend die Freiwillige Feuerwehr Gauting hinzugezogen, die das Feuer schnell löschen konnte. Der Mitteiler berichtete den Polizisten am Tatort, dass er einen schlanken ca. 2 Meter großen Mann mit blonden Haaren dabei beobachten konnte, wie er das Feuer entzündete habe. Auf seine Ansprache hin sei der Unbekannte umgehend in Richtung westlichen Wald geflüchtet .Vor Ort konnten eine Jacke, ein T-Shirt sowie eine Saftflasche und eine Tabakdose sichergestellt werden, die um das „Lagerfeuer“ drapiert waren. Die Gegenstände wurden als Spurenträger im Original gesichert und zur weiteren kriminaltechnischen Untersuchung an den Spurensicherung der Kripo Fürstenfeldbruck geschickt. Die Fahndung nach dem unbekannten Zwei- Meter Mann mit den blonden Haaren verlief in der Folge leider negativ.

Zeugenaufruf: Wer sachdienliche Hinweise zu dem Unbekannten geben kann, wird gebeten sich mit der Gautinger Polizei unter Tel. 089-89 31 33-21 in Verbindung zu setzen.

