Uneinsichtiger Autofahrer wird nach Rotlichtverstoß zum Verkehrsunterricht geladen

Der Polizei-Schriftzug steht auf einem Einsatzfahrzeug. © Christoph Soeder/dpa/Symbolbild

Landkreis - Gestern gegen 12:15 Uhr teilte ein Autofahrer mit, dass er zwischen Possenhofen und Starnberg hinter einem Mercedes herfahre, der ihm durch seine unsichere Fahrweise auffiel.

In Starnberg habe er schließlich noch eine rote Ampel überfahren, nachdem er kurzzeitig angehalten habe.

In der Münchener Straße fuhr der R-Klasse-Mercedes an einer Streife der Polizeiinspektion Starnberg vorbei. Die Beamten setzten sich hinter das Fahrzeug, das schließlich an der Ampel zur Leutstettener Straße wartete, um dann links abzubiegen. Auch hier dauerte ihm die Rotphase offensichtlich zu lange, denn wenige Sekunden, nachdem er angehalten hatte, fuhr er – trotz Rotlicht – weiter.

Bei der anschließenden Kontrolle zeigte sich der Fahrer, ein 56jähriger Mann aus Ottobrunn, völlig uneinsichtig und verbal aggressiv. Da sein Verhalten den Anschein macht, dass er den Sinn der Verkehrsvorschriften nicht einsehen möchte, wird er demnächst von seiner Führerscheinstelle zum Verkehrsunterricht vorgeladen werden.

