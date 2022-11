Unfall an der Autobahn-Anschlussstelle A96 in Wörthsee

Teilen

An der Autobahn-Anschlussstelle in Wörthsee ereignet sich ein Verkehrsunfall. Die Polizei muss die Straße sperren. © Guido Kirchner/dpa/Symbolbild

Wörthsee - An der Autobahnanschlussstelle Wörthsee kracht es, weil ein 57-jähriger Autofahrer aus München einen Fahrzeuglenker übersieht, der auf die A96 in Richtung München einbiegen möchte. Die Ortsumfahrung muss für eineinhalb Stunden gesperrt werden.

Laut Polizeiinspektion Herrsching passierte der Verkehrsunfall am Sonntag, gegen 16.45 Uhr, bei der Autobahnanschlussstelle Wörthsee. Ein 57-Jähriger Münchner wollte mit seinem Pkw aus Richtung Etterschlag kommend bei der Anschlussstelle Wörthsee nach links auf die A96 in Fahrtrichtung München abbiegen. Aus Richtung Weßling kam ein 55-jähriger Autofahrer aus Alling. Er wollte von der Ortsumfahrung Weßling weiter in Richtung Norden fahren. Der Münchner übersah ihn jedoch beim Abbiegevorgang und es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.

Die Ortsumfahrung Weßling muss für 1,5 Stunden gesperrt werden

Die Beifahrerin im Pkw des Allingers wurde leicht verletzt, sie prellte sich die Schulter am Gurt. Der Münchner und seine Beifahrerin, sowie der Allinger blieben unverletzt. Beide Fahrzeuge mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Kurzzeitig kam es aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens, darunter zahlreiche Ausflugsrückreisende, zu Verkehrsstörungen. Die Feuerwehr Weßling wurde für die Verkehrsregelung hinzugezogen. Für etwa 1,5 Stunden war die Ortsumgehung Weßling in Fahrtrichtung Norden gesperrt. (kb)