Unfall mit Verletzten an der Auffahrt zur A96 in Gilching

An der Autobahnauffahrt in Gilching kommt es zum Zusammenstoß. Zwei Unfallbeteiligte werden ins Krankenhaus eingeliefert. © Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Gilching - Eine Anzeigen wegen fahrlässiger Körperverletzung erhält ein 25-jähriger Autofahrer aus Herrsching. Er hat in Gilching einen Pkw übersehen. Es kam zur Kollision.

Am Sonntagmorgen gegen 5.15 Uhr befuhr eine 35-jährige Gilchingerin mit ihrem Pkw die Landsberger Straße in Gilching ortseinwärts. An der Kreuzung zur Auffahrt der BAB A96 kam zeitgleich ein Wagen, besetzt mit zwei Herrschinger Brüdern, aus Richtung eines Fastfood-Restaurants und wollte auf die A96 auffahren. Dabei übersah der 25-jährige Fahrer die von rechts kommende Gilchingerin. Es kam zum Zusammenstoß.

Pkw den Unfallverursachers schiebt Pkw in Einfahrtspur der A96

Der Pkw des Mannes erfasste dabei das Auto der Unfallgegnerin an der linken Front und schob dieses in die Einfahrtspur der A96, wo dieser erst an der dortigen Laterne zum Stehen kam. Sowohl die 35-jährige Gilchingerin als auch der 39-jährige Beifahrer des Unfallverursachers wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Die Gilchingerin musste zur Abklärung der Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der Schaden an beiden Pkw wird 6.000 Euro geschätzt. Den 25-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung in zwei Fällen bei einem Verkehrsunfall. (kb)