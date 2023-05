Unfall nach Notbremsung der Fahrlehrerin in Krailling

Sicherheitsabstand nicht eingehalten

Krailling - Eigentlich will die Fahrlehrerin einen Unfall verhindern und bremst das Fahrschulauto ab. Das bemerkt jedoch ein 70-jähriger Autofahrer dahinter zu spät. Zwei Personen verletzen sich.

Am Donnerstag, 11 Mai, kam es gegen 17 Uhr zu einem Unfall in Krailling in der Pentenrieder Straße in Fahrtrichtung Germeringer Straße. Ein 70-jähriger Rentner aus Baden-Württemberg fuhr mit seinem Pkw hinter einem Fahrschulauto aus München her, das mit zwei Insassen besetzt war. Die Beifahrerin, eine 25-jährige Fahrschullehrerin, musste aufgrund eines Fahrfehlers ihrer 22-jährigen Fahrschülerin eingreifen und von der Beifahrerseite aus bremsen. Dieses Bremsmanöver erkannte der Autofahrer aufgrund eines zu geringen Sicherheitsabstandes offenbar zu spät und fuhr dem Fahrschulfahrzeug auf.

Fahrschülerin und Fahrlehrerin kommen nach dem Unfall ins Starnberger Krankenhaus

Die beiden Insassinnen des Fahrschulautos klagten nach der Kollision über Nackenschmerzen und wurden daher durch mit dem Rettungsdienst zur weiteren Abklärung ihrer Verletzungen ins Krankenhaus nach Starnberg eingeliefert. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen dürfte sich auf mindestens 4.000 Euro belaufen, so die Polizei, da die beiden Stoßstangen an der Front und am Heck des Wagens durch die Kollision deutlich sichtbar in Mitleidenschaft gezogen worden waren. (kb)