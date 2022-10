Unfall vor der Haustüre der Polizeiinspektion in Gauting

Ein 22-jähriger Autofahrer verursacht in Gauting einen Unfall und muss ins Krankenhaus. © Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Gauting - Es kommt nicht so oft vor, dass sich unmittelbar vor einem Polizeigebäude ein Unfall ereignet. Am Freitagmorgen stoßen zwei Pkw in der Münchener Straße in Gauting zusammen. Der Unfallverursacher muss ins Krankenhaus.

Ein 22-jähriger Mann aus Gauting wollte am Freitagmorgen mit dem Golf seiner Eltern um 6.30 Uhr aus der Julius Haerlin-Straße in die Münchner Straße einbiegen und übersah dabei den vorfahrtsberechtigten VW-Bus einer 67-jährigen Frau aus Gauting, die in Richtung Stockdorf unterwegs war.

Pkw wird auf Gegenfahrbahn geschleudert

Wie die Polizei erklärt, konnte die Fahrerin des VW-Busses nicht mehr rechtzeitig bremsen und touchierte mit ihrer Fahrzeugfront die linke hintere Fahrzeugseite des Golfs. Der Golf wurde dadurch auf den anderen Fahrsteifen geschleudert und beide Seitenairbags lösten aus.

Unfallverursacher erleidet einen Schock

Der 22-Jährige wurde anschließend mit einem Schock und Schmerzen im linken Arm vorsorglich mittels Rettungswagen in das Krankenhaus Starnberg eingeliefert. Sein Fahrzeug musste abgeschleppt werden. (kb)