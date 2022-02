Unfall zwischen Pkw und Fußgängerin in Söcking

Starnberg - Am gestrigen Donnerstag wurde die Polizeiinspektion Starnberg über einen Unfall informiert, der sich bereits gegen 6.40 Uhr in der Andechser Straße in Söcking zugetragen hat. Bei dem Unfall wurde eine 16-jährige Schülerin verletzt. Der zunächst unbekannte Fahrer meldete sich am Abend bei der Polizei.

Nach ersten Angaben ging die Schülerin auf dem Gehweg der Andechser Straße von der Luitpoldstraße in Richtung Bushaltestelle „Söcking Mitte“. Als sie an der Ausfahrt einer Tiefgarage vorbei ging, sei sie von einem dort herausfahrenden Fahrzeug erfasst worden. Sie stürzte auf den Kopf und erlitt hierdurch mehrere Platzwunden. Die Schülerin kann sich noch erinnern, dass der Fahrer sie gefragt habe, ob sie Hilfe brauche, dann endet ihre Erinnerung an den Vorfall. Anschließend dürfte sie zurück nach Hause gegangen sein, während der Autofahrer weiterfuhr. Die Mutter hat sie ins Klinikum gebracht, wo die Platzwunden versorgt wurden. Bei der weiteren Untersuchung wurde eine schwere Gehirnerschütterung festgestellt, was den Erinnerungsverlust erklärt.

Nach Aussage des Pkw-Fahrers habe er bereits teilweise auf dem Gehweg gestanden und das Mädchen sei im Vorbeirennen am Fahrzeug hängengeblieben und dadurch gestürzt.

Zur Klärung des genauen Unfallhergangs ist die Polizei auf die Aussage von Zeugen angewiesen. Möglicherweise stand zum Unfallzeitpunkt ein Bus an der dortigen Haltestelle, so dass entweder Fahrgäste oder Autofahrer, die hinter dem Bus warten mussten, Beobachtungen gemacht haben könnten.

