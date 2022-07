Unfallflucht auf A96 bei Gräfelfing

Teilen

Unfallflucht auf der A96. Die Polizei sucht Zeugen © Panthermedia

m heutigen Mittwochmorgen war gegen 7.34 Uhr 52-jähriger Mann mit seinem Renault Clio die A96 in Richtung München (vom Autobahndreieck Süd-West kommend) zwischen den Anschlüssen Freiham und Gräfelfing unterwegs. Er war auf dem zweiten Fahrstreifen von rechts im vierspurigen Bereich unterwegs - bis ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit unbekanntem PKW dem Cliofahrer auffuhr.

Durch den Zusammenstoß verlor der Renaultfahrer die Kontrolle über sein Auto und kam auf die mittlere Spur ab. Dort kollidierte der Renault mit einem Sattelzug, der von einer 42 jährigen Frau gelenkt wurde.

Durch den Zusammenstoß überschlug sich der Renault und kam daraufhin auf dem linken Fahrstreifen zum Stehen.

Der 52-jährige Renaultfahrer wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Er zog sich leichte Verletzungen zu. Der Renault erlitt einen Totalschaden. Der Pkw wurde abgeschleppt. Die Lkw-Fahrerin wurde nicht verletzt, an ihrem Sattelzug entstand ein Schaden im Frontbereich, der Sattelzug war nach Zusammenstoß weiter fahrbereit. Zum flüchtigen Unfallverursacher sowie zu dem benutzten PKW liegen bislang keine Hinweise vor. Zeugen, die Angaben zum Unfall machen können, werden aufgefordert sich mit der Verkehrspolizei Fürstenfeldbruck unter Telefon 089/89118-110 in Verbindung zu setzen.