Unfallflucht in Gilching: Polizei sucht beschädigten Pkw

Die Polizei Gauting © David Inderlied/dpa/Symbolbild

Gilching - Eine Frau fährt in der Karolingerstraße in Gilching einen Pkw an und meldet sich zeitversetzt bei der Polizei. Jetzt wird der Geschädigte gesucht.

Vergangenen Montag, 27. März, fuhr die Verkehrsteilnehmerin mit ihrem weißen Mazda in der Karolingerstraße in Gilching einen geparkten Pkw an. Der Unfall wurde von einer Zeugin beobachtet, welche jedoch nur ungenaue Angaben zum beschädigten Fahrzeug machen konnte.

Geschädigte Person aus Gilching soll sich bei der Polizei melden

Der Unfall wurde vorsorglich erfasst. Im Laufe des selben Tages erschien die Verursacherin schließlich aus freien Stücken mit einem beschädigten rechten Außenspiegel bei der Polizei in Germering. Ihre Angaben ließen darauf schließen, dass sie die Verursacherin des Unfalls war.

Ein Geschädigter hat sich jedoch bis heute nicht bei der Polizei gemeldet. Verkehrsteilnehmer, die am Montag ihren Pkw in der Karolingerstraße in Gilching geparkt hatten und nun einen Schaden an ihrem linken Außenspiegel feststellen, sind aufgerufen, sich bei der Polizei zu melden. (kb)