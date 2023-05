Unfallflucht in Seefeld: Polizei sucht Zeugen

Von: Petra Straub

Teilen

Die Polizeiinspektion Herrsching sucht Zeugen einer Unfallflucht in Seefeld. (Symbolfoto) © Roland Weihrauch/dpa/Symbolbild

Seefeld - Dieser Tage entdeckt ein Pkw-Halter in Seefeld einen Schaden an seinem schwarzen Tesla, der in der Höhenstraße abgestellt war. Die Polizei sucht nach Hinweisen auf die unfallflüchtige Person.

Vor etwa drei Wochen hatte in Seefeld ein Anwohner seinen schwarzen Pkw Tesla in der Höhenstraße am rechten Fahrbahnrand abgestellt und seitdem nicht mehr bewegt. Diesen Samstag hatte er dann zufällig einen frischen Unfallschaden an seinem Fahrzeug hinten links festgestellt. Offenbar hatte ein anderer Verkehrsteilnehmer den Pkw angefahren und hatte sich dann unerlaubt von der Unfallstelle entfernt, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachgekommen zu sein.

Zeugen bitte bei der Polizei in Herrsching melden

An dem Tesla entstand ein geschätzter Schaden in Höhe von 500 Euro. Zeugen, die zu dem Vorfall beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizei in Herrsching unter der Rufnummer 08152/93020 zu melden. (kb)