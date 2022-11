Unfallflucht in Starnberg wegen verspäteter Meldung?

Die Polizei übergibt einen Fall von Unfallflucht an die Staatsanwaltschaft. Der Unfallverursacher in Starnberg hatte die Tat zeitversetzt gemeldet. (Symbolbild) © David Inderlied/dpa/Illustration

Starnberg - Wird ein Autofahrer belangt, weil er die Beschädigung eines anderen Wagens erst drei Stunden nach dem Vorfall gemeldet hat? Die Polizei Starnberg legt den Fall der Staatsanwaltschaft vor.

Wie die Polizei erklärt, teilte ihr ein 32-jähriger Autofahrer aus München am 2. November um 18 Uhr telefonisch mit, dass er mit seinem Pkw in der Hauptstraße in Starnberg einen dort geparkten Wagen angefahren hat.

Hat die verspätete Unfallmeldung Folgen?

Im Verlauf des Gespräches erfuhr die Polizei, dass sich der Unfall zwar am selben Tag, jedoch schon gegen 15 Uhr, ereignete. Aufgrund der verspäteten Mitteilung muss die Polizei den Unfall als Unfallflucht der Staatsanwaltschaft vorlegen, erklärt diese in einer Pressemitteilung. Diese entscheidet dann über das weitere Vorgehen.

Dies hätte sich der Mann erspart, wenn er den Unfall gleich gemeldet hätte. Der genaue Schaden an dem Fahrzeug konnte bisher noch nicht festgestellt werden. Am Seat entstand nach Aussagen des Mannes kein Schaden. (kb)