Unfallfluchten in Starnberg und Pöcking

Am Samstag wurden abgestellte Fahrzeuge in Starnberg und Pöcking angefahren. Die Polizei benötigt Hilfe bei der Aufklärung. © Christoph Soeder/dpa/Symbolbild

Starnberg/Pöcking - Wieder haben Personen an Pkw Schaden angerichtet und sich der Verantwortung entzogen. Die Polizei bittet Zeugen um Mithilfe bei der Aufklärung.

Ein abgestelltes Fahrzeug einer Autofahrerin aus Starnberg wurde am Samstag, 26. August, zwischen 13.40 und 14.30 Uhr in einer Parkbucht in der Maximilianstraße, Höhe Hausnummer 24, angefahren. Der unbekannte Verursacher hatte sich laut Polizei von der Unfallstelle entfernt, ohne seine Personalien zu hinterlassen oder den Unfall der Polizei zu melden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 2000 Euro.

Auf dem Edeka-Parkplatz in Pöcking Pkw angefahren

Ein weiterer Unfall ereignete sich am Samstag zwischen 9.30 und 10 Uhr auf dem Edeka-Parkplatz in Pöcking. Als eine 50-jährige Frau aus Pöcking zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie einen Schaden an der Fahrzeugfront fest. Laut Polizei hatte sich auch in diesem Fall der unbekannte Verursacher von der Unfallstelle entfernt, ohne seine Personalien zu hinterlassen oder den Unfall der Polizei zu melden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Zeugen zu den Vorfällen werden gebeten, sich unter Telefon 08151/3640 mit der Polizei Starnberg in Verbindung zu setzen. (kb)