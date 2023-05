Unfallverursacher in Pöcking nimmt‘s mit der Wahrheit nicht so genau

Teilen

Eine 35-jährige Autofahrerin kann bei einem Unfall in Pöcking Schlimmeres verhindern. © David Inderlied/dpa/Symbolbild

Pöcking - Einer Autofahrerin aus Bernried kommt in Pöcking plötzlich ein Pkw auf ihrer Fahrbahn entgegen. Sie reagiert rechtzeitig und kann Schlimmeres vermeiden. Der betrunkene Unfallverursacher nimmt es mit der Wahrheit nicht so genau.

Am Sonntagabend fuhr ein Mercedes von Possenhofen in Richtung Niederpöcking am See entlang. In einer Rechtskurve kam der Mercedes aus ungeklärten Gründen von der Fahrbahn ab. Die entgegenkommende 35-jährige Bernriederin konnte ihren Volvo rechtzeitig abbremsen und so einen Frontalzusammenstoß vermeiden.

Wagen des Unfallverursachers kollidiert in Pöcking mit Strommasten

Der Mercedes touchierte ein Strommasten und landete in der Böschung, wobei die Airbags auslösten. Ein 37 jähriger Starnberger und eine 36-jährige Starnbergerin konnten leicht verletzt aus dem Fahrzeug aussteigen. Sie zog sich ein HWS-Trauma und er eine Platzwunde zu. Die 36-Jährige gab sich gegenüber der Polizei als Fahrerin zu erkennen. Dies wiederholte sie auch auf mehrfache Nachfrage. Die Feststellungen und Zeugenaussagen vor Ort sprachen allerdings sehr dafür, dass der 37-Jährige gefahren ist. Grund der unwahren Aussage dürfte gewesen seien, dass die Starnbergerin nüchtern war, was man von ihm nicht sagen konnte. Anschließend wurde er zu einer Blutentnahme ins Krankenhaus Tutzing gebracht um die über ein Promille des Vortests gerichtsverwertbar zu dokumentieren.

Mit über einem Promille in Pöcking mit dem Auto unterwegs

Gegen den 36-jährigen Fahrer wird nun unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkohol und fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. Ob die falschen Angaben der Beifahrerin für sie ein juristisches Nachspiel haben, ist teil der Ermittlungen. Bei dem Verfahren gegen den Fahrer werden diese wahrscheinlich in der Höhe des Urteils berücksichtigt. Mit dem dauerhaften Verlust der Fahrerlaubnis muss der Fahrer auf jeden Fall rechnen. (kb)