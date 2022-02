Unkomplizierter Stich: Ärztinnen stellen private Impfaktion auf die Beine

Von: Florian Ladurner

Dr. Karin Famler und Dr. Corinna Rittinghausen haben im alten Seefelder Rathaus unlängst eine Impfaktion auf die Beine gestellt. © privat

Seefeld - Der Landkreis Starnberg geriet dieser Tage unfreiwillig in die Schlagzeilen. Bundesweit verzeichnete er die höchste Sieben-Tages-Inzidenz hinsichtlich gemeldeter Coronainfektionsfälle. Das Landratsamt, die Stadt Starnberg sowie die umliegenden Gemeinden setzen zwar seit jeher alle Hebel in Bewegung, um der Pandemie Einhalt zu bieten. Das Virus bahnt sich jedoch innerhalb der Bevölkerung seinen eigenen Weg. Angesichts der steigenden Infektionsraten werden vor allem immer mehr Hausärzte im Landkreis aktiv und bieten eigens organisierte Impfaktionen an. Im alten Seefelder Rathaus findet seit geraumer Zeit eine Impfaktion statt, die von zwei Ärztinnen aus der nahen Umgebung ins Leben gerufen wurde.

Allgemeinmedizinerin Dr. Karin Famler, die seit Herbst 2021 in Seefeld eine Privatpraxis betreibt, hat im Dezember letzten Jahres zusammen mit Dr. Corinna Rittinghausen, eine angehende Internistin, in der Gemeinde Seefeld eine private Impfaktion auf die Beine gestellt. Vor allem am Wochenende sowie auch an Abenden unter der Woche verwandelt sich das alte Seefelder Rathaus in ein Impfzentrum. Als Ende 2021 Termine für eine Corona-Booster-Impfung ein rares Gut waren und vor allem ältere Landkreisbewohner sich schwer taten in örtlichen Impfzentren oder Arztpraxen einen Stichtag - im wörtlichen Sinne - zu bekommen, zögerten die Herrschinger Medizinerinnen nicht lange und fragten bei der Gemeinde Seefeld an, ob es denn nicht eine geeignete Lokalität für ein privates Impfzentrum geben würde. Die Wahl fiel auf das alte Ratsgebäude und seit Dezember 2021 werden dort Coronaschutzimpfungen an Menschen aus dem Landkreis verabreicht

Mittlerweile hat sich aber der Ansturm, vor allem jener Boosterwilligen, etwas gelegt, wie Dr. Karin Famler im Gespräch mit dem Kreisboten Starnberg verrät. Während zum Start der Impfaktion das Gefühl vorherrschte, dass es rundherum keine freien Impftermine mehr gäbe, ist die Impfbereitschaft derzeit eher rückläufig, berichtet die Allgemeinmedizinerin. Die Herrschinger Ärztinnen beobachten auch einen Rückgang bei den Erst-und Zweitimpfungen. Von 100 Impfungen sind es schätzungsweise vier bis fünf Erst-bzw. Zweitimpfungen. Dieser Wert, so Famler, ist dann aber schon ein Höchstwert. „Viele warten jetzt ab“, bilanziert die gebürtige Österreicherin.

Die innerhalb der deutschen Bevölkerung wahrzunehmende Skepsis gegenüber den Coronaimpfstoffen führt Famler auch auf eine unzureichende Informationskampagne seitens der früheren Bundesregierung zurück. Aus medizinischer Sicht ist der Begriff „Booster“ eigentlich eine falsche Definition, so Famler. Die dritte Impfung stellt in Wirklichkeit den abschließenden Part der Grundimmunisierung gegen das Coronavirus dar. Dementsprechend sorgt das Wort „Booster“ bei den Bürgerinnen und Bürgern für Verwirrung. Nach Meinung der in Seefeld praktizierenden Ärztin wäre es besser gewesen, man hätte von Beginn an drei Impfungen als Grundimmunisierung ausgewiesen. Trotz der kommunikativen Mängel seitens der Politik wird Famler nicht müde zu betonen, dass der dritte Stich unerlässlich ist, um sich und seine Mitmenschen bestmöglich zu schützen.

Die Anmeldung zur Impfung im alten Seefelder Rathaus erfolgt online (corona-impfung-seefeld.de). „Nach der Registrierung erhalten die Impflinge einen QR-Code per E-Mail ,welcher vor Ort gescannt wird. Nach Überprüfung der Daten mittels Personalausweis erfolgt die Aufklärung und Impfung. Der Aufklärungsbogen wird am Tablet unterschrieben, so dass wir auch hier papierlos arbeiten können. Eine Impfbescheinigung sowie das Impfzertifikat werden nach abgeschlossener Impfung per E-Mail zugeschickt“, erklärt Famler das Anmelde-und Impfprozedere. Die Vakzine werden an Personen ab 12 Jahren verabreicht.

Wer keine Möglichkeit hat vorab sich online für einen freien Impftermin zu registrieren, kann die Anmeldung auch spontan an Ort und Stelle vornehmen. „Personen, die nur zufällig vorbeischauen, werden nicht weggeschickt, sondern können vor Ort alles ausfüllen und sich impfen lassen. Unsere Empfangsdamen helfen immer gerne beim buchen oder machen vor Ort einen Termin aus“, erklärt Famler. Derzeit sind bis Ende Februar Impftermine im alten Rathaus Seefeld (Hauptstr. 42b) vorgesehen. .