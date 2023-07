„Unser Club“: Fest der Freude und Freundschaft in Gauting

„Unser Club“ lud zum bunten Fest der Freude und Freundschaft in Gauting - mit Luftballons, Musik und Tanz. © „Unser Club“

Gauting – Ein Fest der Freude und der Freundschaft sollte es werden – und so kam es auch. Der Gautinger Verein „Unser Club“ hatte zum Sommerfest in den Pfarrsaal und vor die Katholische Kirche in Gauting geladen.

„Denn Freundschaft ist das schönste Geschenk, das Menschen sich machen können,“ betonte Lisa Zabolitzky, die Vorsitzende von Unser Club Gauting e.V., für Menschen, die nicht alles, aber vieles können. Bei einem Luftballon-Wettbewerb, Kuchen und Kaffee und später Grillwürstl und Quiches hatten die 150 geladenen Gäste viel Freude und Spaß. Und 15 Unterbrunner Blasmusikanten spielten freudig zum Tanz auf.

Volkstanz, Goaslschnalzen und Schuhplatteln

Eine große Überraschung haben Tänzer und Tänzerinnen vom Trachtenverein geboten, die gemeinsam mit den Besuchern mit Handicap ihre Volkstänze aufführten. Die Goas´l Schnalzer einmal so nah zu erleben war ein weiteres Highlight ebenso die pfiffigen Schuhplattler-Burschen. (kb)