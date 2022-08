Unterstützung aus der Gemeinde Berg für benachteiligte Kinder in Kenia

Lothar Firlej (links) und Christian Kalinke bei der Spendenübergabe in Berg für kenianische Kinder und vor dem anstehenden Kreuzkrautstechen. © Hans-Peter Höck

Berg - Die in der Gemeinde Berg gegründete Initiative BergSpektiven unterstützt Kinder aus Kenia, die es in ihren Familien schwer haben. Doch es gibt auch Unterstützung aus Afrika in Berg.

Einmal im Jahr tritt Lothar Firlej, der Gründer einer afrikanischen Partnerinitiative von BergSpektiven die Reise von Kenia nach Deutschland an, um Spenden für Straßenkinder aus der Nähe von Nairobi einzusammeln. Dabei zählt BergSpektiven, die gemeinnützige Veranstaltungsreihe von Initiator Christian Kalinke zu den langjährigen Unterstützern. So auch Ende Juli mit einer Geldspende von 3.000 Euro sowie diversen Fußball-Utensilien, da Teamsport mit Kindern aus dysfunkionalen Elternhäusern hilft, Werte wie Respekt, Fairness und Toleranz sowie Selbstbewusstsein zu entwickeln.

Kinder lernen das Gärtnern, Kochen, Stricken und Reparieren

Neben Sport werden in dem von Lothar Firlej aufgebauten Lernzentrum auch andere lebensertüchtigende Programme wie Gärtnern, Kochen, Stricken und Reparieren sowie künstlerische Aktivitäten wie Musizieren und Tanzen angeboten. Hinzu kommen Fördermaßnahmen, um bei der Schul- und später auch bei der Berufsausbildung zu begleiten. Ziel ist es, Straßen-, Waisen- und Flüchtlingskinder für ein selbstbestimmtes Leben fit zu machen. Christian Kalinke ist dankbar, dass BergSpektiven trotz eines Pandemie bedingt stark reduzierten Veranstaltungsprogrammes nach wie vor genügend Spenden erhält, um Initiativen wie in Kenia weiterhin unterstützen zu können.

In Kenia zeigt sich Betroffenheit über die Pandemie und Extremwetter

Wenn man Lothar Firlej fragt, wie er Deutschland im Juliwahrnimmt, dann kommt als erstes Verwunderung. Normale Gespräche zu führen, ist seltener geworden. Der Krieg, die Inflation, die Pandemie und das Extremwetter sind die beherrschenden Themen. Die Leute sind betroffen, aufgebracht und gestresst, ob ihrer eigenen Probleme. Die Wahrnehmung der Lebensumstände anderer, so zum Beispiel in Kenia sind abgesehen von seinen Freunden und Bekannten weit weg. Für die Menschen in Kenia, deren Leben häufig wegen fehlender Lebensmittel, Jobs, Bildung und Krankenversorgung in Trümmern liegt, ist Deutschland ein sorgenfreies Land.

Solidarisches Kreuzkrautstechen in Berg

Als Lothar Firlej von Christian Kalinke gehört hat, dass dieser als Mitstreiter der Bürgerbeteiligung Berg einen Hilferuf wegen des sich invasiv ausbreitenden Jakobskreuzkraut erhalten hat, war er spontan zur Mithilfe bereit. „Wenn eine in Berg gegründete Initiative wie BergSpektiven, uns Jahr für Jahr mit großzügigen Spenden unterstützt, dann kann ich doch auch mal einen kleinen Beitrag für das Gemeinwohl dieser Gemeinde leisten“, so Firlej. (kb)