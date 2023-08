Unterwettereinsatz auf dem Starnberger See

Teilen

Das Unwetter bescherte der BRK-Wasserwacht am Samstag einen Großeinsatz © PantherMedia/Markus Beck

Tutzing/Ammerland - Zwischen 16.25 Uhr und 16.30 Uhr sind am Samstagnachmittag bei der integrierten Leitstelle Fürstenfeldbruck gleich mehrere Mitteilungen über ein gekentertes Boot eingegangen, bei dem noch vier Personen im Wasser sein sollten. Die Beschreibungen der Mitteiler zogen sich vom Ost- bis zum Westufer, so dass nicht klar war, ob es sich um ein einzelnes Boot handelt oder tatsächlich mehrere Segelboote zwischen Ammerland und Tutzing betroffen waren.

Zunächst wurden deshalb mehrere Einsatzboote in den Bereich vor dem Ostufer entsandt, zudem von der Wasserrettungsstation Tutzing ein weiteres Rettungsboot in den Bereich des Karpfenwinkels Höhe Unterzeismering. Aufgrund der unklaren Lage alarmierte die Leitstelle etwa 15 Minuten später den Einsatzführungsdienst der Kreiswasserwacht Starnberg, um die Rettungskräfte koordiniert einsetzen zu können.

Rettungskräfte auf drei Einsatzgebiete aufgeteilt

Die Kräfte wurden auf drei Einsatzgebiete aufgeteilt, da zwischenzeitlich auch in der Starnberger Bucht ein Schwimmer in hilfloser Lage festgestellt wurde, der nicht eigenständig ans Ufer kam.

Während die Suche am Westufer vor Tutzing zeitnah ohne Feststellung beendet werden konnte, wurde zwischen Ammerland und St. Heinrich noch intensiver Ausschau gehalten. Zwischenzeitlich hatten Rückfragen bei den Mitteilern ergeben, dass deren Beobachtungen eher dem Ostufer zuzurechnen waren. Aber auch dort brachte die intensive Suche kein Ergebnis. Es ist jedoch auch bei einer solchen Wetterlage nicht ungewöhnlich, dass eine Bootsbesatzung nach der Mitteilung Dritter ihr Boot wieder selbst aufrichtet und den Liegeplatz ansteuert.

Der Schwimmer vor Starnberg wurde von der Besatzung eines Bootes der Wasserwacht Starnberg an Bord genommen und zum Ufer gebracht. Er benötigte keine weitere medizinische Versorgung.

50 Helfer und Helferinnen im Einsatz

Die Gefährlichkeit von Einsätzen bei derartigen Wetterlagen zeigte sich dennoch, wenn auch nur mit geringer Folge. Einer der Bootsführer wird noch etwas länger an den Einsatz zurückdenken: ihn traf während der Suche ein größeres Hagelkorn an der Stirn, so dass er mit Beule an die Station zurückkehrte.

Im Einsatz waren etwa 50 Rettungskräfte von Wasserwachten und DLRG rund um den See, der Landrettungsdienst mit zwei Rettungswägen und die Wasserschutzpolizei Starnberg.